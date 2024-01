Épületnek rohant a leszálló repülő, meghalt a pilóta - fotók, videó

A földet érést követően egy épületnek ütközött a Jetways Airlines segélyt szállító Fokker 50-es repülőgépe a szomáliai Eelbarde településen - írta az Airportal.hu. A repülőgép élelmiszert szállított az ENSZ megbízásából.

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.

BREAKING : A plane crash occurred in ceel-barde district of Bakool region somalia

The Airplane left the Airport and entered a house near ceelberde Airport pic.twitter.com/acufYBtAkY