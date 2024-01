"Ne hagyjátok, hogy Putyin győzzön" - tüntetésekre szólított fel Navalnij stratégája

Navalnij hívei szerint Vlagyimir Putyin elnök azért záratta be egyik leghangosabb kritikusát egy büntetőtelepre Oroszország legzordabb, sarkvidéki részén, hogy elhallgattassa.

"Ne hagyjátok, hogy Putyin győzzön" - írta kedden a Telegramon Leonyid Volkov, Navalnij külföldre emigrált vezető stratégája.

Az orosz biztonsági erők feltételezhetően kemény fellépése miatt csak külföldi helyszíneken terveznek tüntetéseket.

tíz városban, köztük Frankfurtban, Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben és Stuttgartban is demonstrációkat tartanak.

Navalnij december óta az Oroszország egyik legkeményebb, az északnyugat-szibériai Jamali Nyenyecföldön lévői melehovói Sarki Farkas fegyintézetében raboskodik. Csapata kedden a közösségi média csatornáin jelentette be, hogy egy hétre úgynevezett büntetőcellába zárták, arra hivatkozva, hogy nem sikerült "megfelelő módon" bemutatkoznia a börtön személyzetének.

A büntetőcellába zárt elítélt csak hajnalban tehet néhány lépést a betonfal övezte rendkívül szűk börtönudvaron, a legnagyobb a hidegben - jelenleg mínusz 32 fokban -, míg a többi rab ebéd után is kimehet a szabadba, amikor a sarki éjszaka ellenére is néhány fokkal melegebb van.

Szerdán először volt bírósági meghallgatása - videófelvételen - azóta, hogy ebbe a szigorú fegyintézetbe helyezték.

First photos of Alexei @navalny from his maximum security colony in Russia's Far North. Navalny appeared in court today, via video. He is suing the prison administration, protesting against disciplinary penalties and harsh conditions.



Photo: Alexandra Astakhova / Mediazona pic.twitter.com/FtNXILQK7i