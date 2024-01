Késes ámokfutásba kezdett egy nő a tokiói metrón

A szerelvény JR Okacsimacsi és Akihabara állomások között közlekedett szerda este, amikor egy nő az utasokra támadt késével. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint négy férfi sérült meg, de nem ismerték az elkövetőt – írja a Kyodo híradása alapján az Index.

A támadásra reagálva az emberek megnyomták mind a vonaton, mind az Akihabara állomás peronján található vészjelzőket a szerelvény megérkezésekor. A hatóságokat az állomás munkatársa este 22:55 körül hívta.

Az utasok lefogták az ámokfutó nőt a rendőrség érkezéséig, akit aztán az egyenruhások gyilkossági kísérlet gyanújával letartóztatták a nőt és lefoglalták a fegyvert - tette hozzá a testület szóvivője.

