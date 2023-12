Volodimir Zelenszkij is megszólalt az Orbán Viktorral folytatott beszélgetésről

Orbán Viktor intenzív tárgyalássorozatot folytatott Argentínában, mielőtt részt vett Javier Milei új elnök beiktatási ünnepségén, amelyre meghívták Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is. Hivatalos találkozó nem volt, de egy rövid beszélgetésre sor került a két politikus között, amikor "összefutottak" a vendégek tömegében. Ezt videófelvételen is megörökítették, de hangot nem rögzítettek hozzá, így nem lehetett tudni, miről beszélt a két politikus.

Később Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke annyit közölt, hogy "Ukrajna EU-csatlakozása ügyében a magyar kormányfő jelezte az ukrán elnöknek, hogy az Európai Unió tagállamai folyamatosan tárgyalnak a kérdésről".

Egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban Volodimir Zelenszkij említés szintjén beszél a találkozóról, közölve, hogy lényegre törő egyeztetést folytatott Orbán Viktorral Argentínában Milei beiktatási ünnepségén. "Nyíltan, köntörfalazás nélkül tárgyaltunk európai ügyekről" - fogalmazott. Mást nem árul el erről, csak hogy megtalálta a közös hangot az új argentin elnökkel, illetve hogy telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Today, I felt that @JMilei truly wants strength for his country and honesty in international relations.



I thanked him for supporting Ukraine and invited Argentina to work together with us to restore peace. We also discussed our bilateral cooperation, which can strengthen…