Így büntetik az orosz katonákat, ha drogoznak - figyelem, felkavaró videó!

Az orosz Vjortszka Média arról számolt be, hogy már az Ukrajnába vezényelt katonák legalább 15 százaléka drogfüggő. Főleg amfetamin- és kannabisz-származékokkal próbálják enyhíteni a harci stressz okozta feszültséget. Az értesülés - a brit titkosszolgálat szerint - hitelesnek tekinthető, mivel a háború kezdete óta ugrásszerűen megemelkedett azoknak a bűncselekményeknek és haláleseteknek a száma az orosz hadseregben, amelyek az alkohol- és kábítószer-fogyasztás rovására írhatók.

Londonban azt is közölték, hogy a parancsnokok egyre gyakrabban adják át az ittas vagy drogos katonáikat a különleges büntető egységeknek, az úgynevezett Z-roham különítményeknek. Ezeket azért hozták létre, hogy keményen megtorolják a kihágásokat, engedetlenségeket.

Az alábbi videót az egyik ilyen büntető egység parancsnoka vette fel. A film készítője elmondja, hogy két katonát azért büntetnek meg, mert olyan kábítószert adtak a társaiknak, amitől azok rettegni kezdtek. A félelmük aztán átragadt a többiekre is, így az egység tagjai nem tudtak kellő elszántsággal harcolni, ami több katona halálát okozta. A felvétel megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk!

Russian servicemen torturing and beating other Russian servicemen who allegedly took drugs and gave them to others, which resulted in deaths. pic.twitter.com/xO9mwPLbfm