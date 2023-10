Joe Biden Izrael mellett, orosz és török fegyverszünet-kérelem - percről percre

2023.10.11. 06:29 Hadsereg: már több mint 1200 izraeli halálos áldozatról tudni Már több mint 1200 izraeli halálos áldozata van a Hamász radikális szervezet Izrael ellen indított támadásának - jelentették helyi idő szerint kedd este az izraeli hatóságok. A Gázai övezetet irányító Hamász szombaton indított támadásában emellett már több mint 3000 izraeli sebesült meg és hivatalosan 50 eltűntről tudni, köztük külföldiekről is. A gázai egészségügyi minisztérium közleménye szerint a támadásra adott megtorló akcióknak már legalább 900 halottja van a Gázai övezetben, 4500-an pedig megsebesültek. (MTI)

2023.10.11. 06:23 Tűzszünetet sürgetett az orosz és a török elnök Az azonnali tűzszünetért emelt szót a palesztin-izraeli konfliktusövezetben kiéleződött helyzetben Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök - közölte a két vezető keddi telefonbeszélgetéséről kiadott közleményében a Kreml sajtószolgálata. A moszkvai tájékoztatás szerint a felek mélységes aggodalmukat fejezték ki az erőszak folyamatos elmérgesedése, a polgári áldozatok számának katasztrofális növekedése miatt. Hangsúlyozták, hogy mindkét félnek azonnal be kell szüntetnie a tüzet és újra kell indítani a tárgyalási folyamatot. Putyin és Erdogan kifejezte készségét ennek aktív előmozdítására. A felek a megbeszélés során kiemelték, hogy "a közel-keleti válság hosszú távú békés rendezése csak az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott két állami formula alapján lehetséges, amely egy független palesztin állam létrehozását írja elő az 1967-es határokon belül, Kelet-Jeruzsálemmel, mint fővárossal". A Kreml szerint Putyin és Erdogan az orosz-török együttműködés kérdéseit is megvitatta és folytatni fogja a kapcsolattartást. (MTI)

2023.10.11. 06:22 Joe Biden: az Egyesült Államok határozottan kiáll Izrael mellett Az Egyesült Államok határozott kiállását hangoztatta Izrael mellett Joe Biden amerikai elnök kedden, amikor a Fehér Házban nyilatkozatot tett a Hamász radikális palesztin szervezet Izrael elleni támadásáról. Az elnök, aki szombat óta először szólalt meg a háborús konfliktussal kapcsolatban, legkevesebb 14 amerikai halálos áldozatot említett, és megerősítette, hogy a palesztin fegyveresek által elfogott emberek között amerikaiak is vannak. Hangsúlyozta, utasítást adott arra, hogy az amerikai kormány illetékesei kezdjenek konzultációt az izraeli partnerekkel, és tanácsadással segítsék elő a foglyok szabadon bocsátását. "Elnökként nincs magasabb prioritásom, mint foglyul ejtett amerikai állampolgárok biztonságának garantálása mindenütt a világon" - fogalmazott. Megismételte, hogy az Egyesült Államok az elrettentő erő fokozása érdekében módosított védelmi erőinek elhelyezkedésén, amikor a Földközi-tenger keleti medencéjébe vezényelt haditengerészeti egységeket, és hozzátette, szükség esetén további eszközöket biztosítanak. Felhívta a figyelmet arra is, nem ajánlja, hogy bármely ország, vagy szervezet a jelen helyzetet saját céljaira próbálja felhasználni. "Teljesen világosnak kell lennünk abban, hogy Izrael mellett állunk" - fogalmazott az elnök. "Biztosítani fogjuk, hogy minden rendelkezésére álljon, amivel állampolgárait képes megvédeni" - hangoztatta Biden, és elmondta, hogy az Egyesült Államok biztosítja az izraeli légvédelmi rendszer, a "Vaskupola" működéséhez szükséges eszközöket. Beszámolt arról, hogy kedden ismét beszélt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel akivel egyetértettek abban, hogy a válasznak keménynek, határozottnak és elsöprőnek kell lennie. A terrorizmus semmivel nem igazolható és nem megbocsátható - mondta az elnök és kifejtette, hogy a Hamász nem a palesztin emberek önrendelkezése és méltósága mellett áll, hanem Izrael állam eltörlésének és a zsidók elpusztításának célját követi, amihez palesztin civileket is élő emberi pajzsként használ. Amikor a Hamász az általa elfogottak kivégzésével fenyegetőzik, azzal az emberi morál minden törvényét megszegi - fejtette ki az elnök és megállapította, hogy a Hamász kegyetlensége és vérszomjúsága az Iszlám Állam dzsihadistáinak legrosszabb cselekedeteit idézi fel, ami terrorizmus. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője kedden azt közölte, hogy Anthony Blinken tárcavezető az elnök megbízásából csütörtökön Izraelbe utazik, hogy szolidaritásáról és támogatásáról biztosítsa az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesét. Matthew Miller szerint a külügyminiszter tárgyal majd arról, hogy kormánya milyen további támogatást tud adni Izrael számára. Biden kedden tett nyilatkozatát megelőzően a Hamász által túszul ejtett, illetve a támadás során eltűnt Izraelben élő amerikaiak hozzátartozói Tel-Avivban tartott sajtótájékoztatón kérték az amerikai kormányzat határozott és azonnali fellépését rokonaik megtalálása érdekében. Szülők, valamint gyerekek - az amerikai médiában is közvetített sajtóeseményen - hívták fel a Biden-adminisztráció figyelmét felelősségére, amit minden amerikai állampolgár felé visel. Egyikük, Ruby Chen, egy édesapa - akinek fia eltűnt - úgy fogalmazott, azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy ne vonuljon a háttérbe, mert olyan figyelemre méltó erőforrással rendelkezik, amely túlnyúlik azon a hatáson, amit Izrael kormánya el tud érni. (MTI)

2023.10.11. 06:22 Josep Borrell: a palesztinoknak megítélt támogatások folyósításának folytatódnia kell A Palesztin Hatóság számára megítélt támogatások folyósításának folytatódnia kell, ezen felül biztosítani kell, hogy az Európai Unió segítsége nincs semmilyen összefüggésben a terrorizmus támogatásával - jelentette ki Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós biztos az ománi fővárosban, Maszkátban, a tagállami külügyminiszterek nemhivatalos tanácskozását követően kedden. Josep Borrell újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy az Európai Unió tagállamainak túlnyomó többsége elutasítja a Palesztin Hatóságnak szánt pénzügyi támogatások kifizetéseinek ideiglenes befagyasztását. Kiemelte: "csak két-három" uniós tagország látja úgy, hogy fel kellene függeszteni a palesztinoknak nyújtott pénzügyi támogatásokat. Ezért csak a támogatások felülvizsgálatára van szükség, a kifizetések ideiglenes felfüggesztésére nem - közölte Borrell, majd hozzátette: az Európai Uniónak fel kell gyorsítania a tragédia érintettjeinek járó humanitárius segítségnyújtást. Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos az X közösségi oldalon közzétett hétfő délutáni bejegyzésében jelentette be, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja a palesztinoknak nyújtott fejlesztési portfólióját, s az azzal összefüggő kifizetéseket felfüggeszti. Az Európai Bizottság hétfőn este hivatalos sajtóközleményben tájékoztatott a palesztinoknak nyújtott pénzügyi támogatás sürgős felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat célja annak biztosítása, hogy az uniós finanszírozás közvetve "se tegye lehetővé egyetlen terrorista szervezet számára sem, hogy Izrael elleni támadásokat hajtson végre". Mint közölték, a testület azt is meg fogja vizsgálni, hogy a megváltozott helyszíni körülmények fényében szükség van-e a palesztin lakosságnak és a Palesztin Hatóságnak nyújtott támogatási programok kiigazítására. A bizottság szerint ez a felülvizsgálat nem érinti az európai polgári védelmi és humanitárius segítségnyújtási műveletek (ECHO) keretében nyújtott humanitárius segítségnyújtást. Josep Borrell kedd esti sajtótájékoztatóján kijelentette: hiba lenne a Palesztin Hatóságnak nyújtott támogatási források befagyasztása, az csak segítené a Hamász radikális palesztin szervezet megerősödését és rontaná az arab világgal ápolt kapcsolatokat. Közölte azt is, hogy a tagállamok elítélik az erőszakot, bárki is kövesse el azt. Elismerik Izrael jogát az önvédelemhez, ugyanakkor felszólítanak a humanitárius jog betartására és arra, hogy ne vágják el a gázai civil lakosságot a víz- és áramellátástól. Felszólítanak továbbá a humanitárius folyósók szavatolására is, hogy a bombázások elől menekülő lakosság biztonságban el tudja hagyni a területet - mondta az uniós főképviselő. Beszélt arról is, hogy az EU-nak meg kell erősítenie együttműködését az arab világgal, valamint dolgoznia kell az arab béketerv életre keltésén, összefogásban az Arab Liga országaival. Egyértelművé kell tenni, hogy a palesztinok bevonásával létrehozott békére van szükség az erőszak megismétlődésének elkerülésére - húzta alá. Kiemelte: az EU különbséget tesz a palesztinok, a Palesztin Hatóság és a Hamász között. Utóbbit terrorszervezetnek tartja és nem keres vele kapcsolatot, a Palesztin Hatóság ugyanakkor az EU partnere - húzta alá. Borrell továbbá óva intett az általánosítástól és azt mondta, minden palesztin ember terrorizmussal való vádolása, ahogy a támogatások esetleges felfüggesztése is, gátolja a békefolyamatokat és hátráltatja a humanitárius segítségnyújtást. (MTI)

2023.10.11. 06:21 ENSZ: a Gázai övezet két héten belül kifogyhat az élelemből Két héten belül kifogyhat az élelemből a külvilágtól elszigetelt, több mint kétmillió lakosú Gázai övezet - közölte kedden az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP). "Véleményünk szerint az élelmiszerkészletek a legtöbb gázai boltban két héten belül elfogynak" - ismertette Saca Mograbi, a WFP szóvivője. A dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az üzletek harmadában már egy hétre elegendő készlet sem maradt. "Sürgősen szükségünk van pénzügyi eszközökre, hogy a rászorulókon segíthessünk, mert saját élelmiszerkészleteink hamarosan elfogynak" - tette hozzá Mograbi. Izrael a Gázai övezetet irányító Hamász radikális palesztin szervezet véres hétvégi támadását követően teljesen elszigetelte a part menti térséget. Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője hétfőn este adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a világszervezet ugyan készleteket halmozott fel a Gázai övezetben, de ezekből "valamikor a nem túl távoli jövőben ki fognak fogyni". (MTI)

2023.10.11. 06:21 Iraki politikus: Bagdad amerikai célpontokat fog támadni, ha Washington beavatkozik a konfliktusba Bagdad amerikai célpontokat fog támadni, ha Washington beleavatkozik az izraeli-palesztin konfliktusba, és segítséget nyújt Izraelnek a Hamásszal szemben - jelentette ki Hádi al-Amiri, a bagdadi kormányt támogató, egyik Irán-barát iraki párt befolyásos vezetője. " ..., ha az amerikaiak nyíltan beavatkoznának a konfliktusba... akkor minden amerikai érdekeltséget legitim célpontnak fogunk tekinteni, és gondolkodás nélkül megtámadjuk" - szögezte le Amiri, a Badr Szövetség vezetője egy bagdadi törzsi ülésen hétfő este, egy nappal azután, hogy a washingtoni Fehér Ház egyebek között közölte: lőszereket ad Izraelnek, és repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot telepít a Földközi-tenger keleti részére. A Badr Szövetség nevű síita politikai szervezetnek többé-kevésbé része a Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű állami paramilitáris szervezet több frakciója, köztük több Irán-barát frakció is. Ez a milícia számos rakétatámadást hajtott végre az Irakban állomásozó amerikai erők és a bagdadi amerikai nagykövetség ellen az elmúlt években. E támadásokat egy tavalyi megállapodás alapján sikerült leállítani. Irakban 2500 amerikai katona állomásozik, akik háttértámogatással és tanácsokkal látják el az iraki erőket az Iszlám Állam (IS) nevű dzsihadista szervezet elleni harcban. Szombaton a PMF egyértelmű támogatásáról biztosította az Izraelt megtámadó Hamász-fegyvereseket, az iraki kormány pedig kijelentette, hogy ez a támadás az izraeli elnyomó politika természetes következménye. Abdel-Malek al-Húszi, a jemeni síita húszi felkelők vezetője kedden szintén felszólította az Egyesült Államok vezetését, hogy ne avatkozzon be az izraeli-palesztin konfliktusba. Ha kell rakétákkal és drónokkal fogják támadni az amerikai érdekeltségeket, és ha kell összeállnak ebben más csoportokkal is - közölte. (MTI)

2023.10.11. 06:20 Brit belügyminiszter: félő, hogy megismétlődnek a brit zsidó közösség elleni korábbi atrocitások Suella Braverman brit belügyminiszter szerint egyértelműen fennáll annak a kockázata, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadásának hatására megismétlődnek a brit zsidó közösség elleni korábbi atrocitások. A brit belügyminisztérium kedd esti ismertetése szerint Braverman levelet intézett az angliai és a walesi rendőrkapitányságok parancsnokaihoz, kifejtve: a szomorú tapasztalatok arra vallanak, hogy valahányszor Izraelt támadás éri, az iszlamisták és más rasszisták a jogos izraeli védelmi intézkedéseket használják ürügyként arra, hogy gyűlöletet szítsanak a brit zsidók ellen és fokozott félelmet keltsenek a zsidó közösségeken belül. A múltban ennek megnyilvánulásai közé tartoztak a zsidó üzleti vállalkozások elleni vandál cselekmények, az emlékhelyek és a vallási intézmények meggyalázása, a zsidók ellen elkövetett fizikai és verbális utcai támadások, a zsidó lakónegyedeken antiszemita gyalázkodás közepette keresztülhajtó autókonvojok, valamint az online felületeken megjelenő antiszemita megnyilvánulások elszaporodása - áll a brit belügyminiszter keddi levelében. Suella Braverman leszögezi: nyilvánvaló annak a kockázata, hogy a mostani izraeli-palesztin konfliktus hatására ezek a jelenségek megismétlődhetnek. A belügyminiszter szerint az izraeli civilek lemészárlása, idősek, nők és gyerekek túszul ejtése nyomán könnyű belátni, hogy milyen elborzasztó hatást gyakorolhat a zsidó közösségekre a Hamász terrorszervezet jelvényeinek, zászlainak nyilvános használata. Braverman mindezek alapján kérte a rendőrségi vezetőkhöz intézett keddi levelében, hogy a rendőri állomány figyelje az ilyen potenciális kihágásokat és álljon készen a közbelépésre. A brit belügyminiszter hangsúlyozta: nem csupán a Hamászt támogató jelképek és jelszavak adnak okot aggodalomra. Braverman éppen ezért annak megfontolására is ösztönözte levelében a rendőri vezetőket, hogy a "From the river to the sea, Palestine will be free" (A folyótól a tengerbe, és Palesztina szabad lesz) jelmondat skandálása nem tekinthető-e az Izrael megsemmisítését célzó, erőszakcselekmények végrehajtására irányuló szándék kifejezésének, illetve a közrend rasszista indíttatású megzavarásának. A brit belügyminiszter által idézett, Izrael-ellenes tüntetéseken elhangzott jelmondat arra utal, hogy az e szöveget skandálók szerint az izraeli zsidó lakosságot ki kell szorítani a Jordán folyó és a Földközi-tenger közötti területről. A rendőrfőnökökhöz intézett keddi levelében Suella Braverman hangsúlyozza: akár a palesztin zászló más körülmények között törvényesnek minősülő lobogtatása is törvénysértőnek bizonyulhat, ha a lobogót a terrorizmus dicsőítésének szándékával használják. A belügyminiszter kérte a rendőri vezetőket: figyeljék azt is, hogy az Izrael-ellenes demonstrációkon nem tűnnek-e fel olyan jelképek, mint például a horogkereszt. (MTI)

2023.10.11. 06:19 Svédország és Dánia felfüggesztette a palesztinoknak szánt fejlesztési segélyeket Svédország és Dánia felfüggesztette kedden a palesztinoknak szánt fejlesztési segélyeket a Hamász radikálisainak áldozatok százait követelő hétvégi véres támadása nyomán Johan Forssell svéd fejlesztési miniszter sajtótájékoztatón jelentette be a lépést, amely "további intézkedésig" marad érvényben. A segélyek mértékéről nem tett említést. A dán külügyminisztérium közleményben tudatta a támogatások "szüneteltetését". A kormány felkérte a SIDA fejlesztési ügynökséget, hogy december elejéig készítsen jelentést a palesztinoknak nyújtott segélyek felhasználásáról, biztosítandó, hogy a dán pénzekkel nem élnek vissza, közvetve sem használják a forrásokat terrorista szervezetek támogatására. Dánia az idén 235,5 millió korona (12 milliárd forint) támogatást tervezett nyújtani a palesztinoknak. Ezen felül 115 millió korona (6 milliárd forint) humanitárius segélyt különített el, amihez még dán civilszervezetek 25,8 millió koronát (1,3 milliárd forint) tesznek hozzá. A humanitárius segélyek folyósítását nem szüneteltetik. (MTI)