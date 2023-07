Döbbenet az orosz strandon, egy Szuhoj zuhant a tengerbe - videó

Egyelőre nem világos, hogy miért zuhant le egy Su-25-ös az azovi tenger egyik strandjának közelében. A felvételeken az látszik, hogy tesz egy fordulót, majd belezuhan a vízbe.

Az eset itt történt, a tenger túl oldalán a háború során sokszor emlegetett ukrajnai Mauriopol található.

A Su-25 CAS Fighter with the Russian Air Force reportedly Crashed into the Sea of Azov off the Coast of the Krasnodar Krai Region earlier today during a Training Exercise; the Pilot was able to Successfully Eject and only suffered Minor Injuries. pic.twitter.com/rAPy7d23Jd