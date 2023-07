Váratlan helyeken indított támadásokat Moszkva

Az orosz fegyveres erők ellentámadást indítottak az eddig nyugodt frontszakasznak minősülő Hulyajpole térségében, ahol a meglepetés erejét kihasználva részleges sikereket értek el. Hasonló lépésre szánták el magukat Novoszelivszke irányában – írja a Portfolio, megjegyezve: ezek a támadások rámutatnak Moszkva legújabb stratégiájára, ami célja az ukrán offenzíva megzavarása.

A lap felidézi, hogy a Rybar Telegram-csatorna információi szerint az orosz erők meglepetésszerű támadást indítottak Hulyajpole irányában Zaporizzsja megyében.

Hulyajpole térségében már tavaly óta nem voltak aktív összecsapások, így az ukrán fegyveres erőket feltehetően váratlanul érte ez a mostani tüzérséggel megtámogatott orosz előrenyomulás, amely az első információk szerint a Cservone melletti víztározóig sikerült eljutnia.

Moszkva erői ugyanakkor támadásba lendültek a Szvatovótól északra található, luhanszki Novoszelivszke település ellen is.

Ez a település már számtalan alkalommal „gazdát cserélt”, ahogy az oroszok és az ukránok egyaránt többször elfoglalták, elvesztették, visszafoglalták a települést.

A frontvonal itt is kifejezetten nyugodt volt február óta.

Fighting continues near Novoselovskoye. In the village positional clashes are reported near the railroad depot. The line of control at the moment is along the railroad line.



To the south, Russian units are advancing on the positions of Ukrainian formations in the plantations. pic.twitter.com/MRsSr6qYqs