Azért kazettás bomba, mert más már nincs

Joe Biden a CNN-nek adott interjúban nehéz döntésnek nevezte a hozzájárulás megadását a vitatott eszközök szállításához, de hozzátette, hogy meggyőzték őt ennek szükségességéről, mert Ukrajnának szüksége van lőszerre az orosz erők elleni támadáshoz.

magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy átmeneti időszakra fogadta el a védelmi minisztérium javaslatát a kazettás eszközök ukrajnai szállítására, ameddig az Egyesült Államok nem lesz képes több 155 milliméteres lőszert legyártani.

US President Biden tells CNN it was a “difficult decision” to provide Ukraine with cluster munitions, but that he was ultimately convinced to send the controversial weapons because Kyiv needs ammunition in its counteroffensive against Russia. https://t.co/Rwy86CRmlg pic.twitter.com/K7Gx6lpgRS