A késelés helyszínén a francia elnök

A 31 éves szíriai Abdalmasih H. őrizetbe vétele óta nem adott magyarázatot a tettére, rendőrségi források szerint csütörtökön nem volt együttműködő, "nyughatatlanul viselkedett", többször földre vetette magát. A pénteken elvégzett pszichiátriai vizsgálat ugyanakkor megállapította, hogy állapota összeegyeztethető a rendőri őrizettel, így a kihallgatása folytatódik.

Az ámokfutó hat embert, köztük négy gyereket sebesített meg késsel csütörtök reggel az Annecy-tó melletti parkban található játszótéren. Két gyerek és egy felnőtt állapota továbbra is kritikus, a többiek túl vannak az életveszélyen.

Élisabeth Borne miniszterelnök tájékoztatása szerint

"mind a négy gyereket megoperálták, állandó orvosi ellenőrzés alatt állnak, állapotuk stabil".

Olivier Véran kormányszóvivő korábban jelezte, hogy a két francia állampolgárságú sérült gyerek, egy 22 hónapos kisfiú és 2 és fél éves unokanővére továbbra is válságos állapotban vannak. Rajtuk kívül egy brit és egy holland állampolgárságú három év alatti gyerek sérült meg. Három gyereket Grenoble-ban, egyet pedig Genfben ápolnak.

?? French President Emmanuel #Macron is travelling to the French Alps town of #Annecy on Friday, a day after a Syrian refugee armed with a knife stabbed four preschool children and injured two adults in a playground attack that has shocked the nation.



More from @yinka_oyetade ? pic.twitter.com/OEG7K0oss7