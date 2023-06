Veszélyes incidens egy kínai és egy amerikai hadihajó között - videók

Az amerikai közlés szerint a Chung-Hoon amerikai romboló és a Montreal kanadai fregatt szombaton "rutinszerű áthaladást hajtott végre" a szoroson, amikor egy kínai hajó váratlanul átvonult az amerikai jármű előtt, alig 137 méterre tőle.

Az amerikai haditengerészet által közzétett videofelvételen az látszik, hogy egy kínai hadihajó áthalad a Chung-Hoon ösvényén, nyugodt vizeken. A Chung-Hoon nem változtatott irányt.

A videó tanúsága szerint angol nyelven rádióüzenetet is küldtek az amerikai hajónak a kínaiak, a "hajózás szabadságának korlátozására tett kísérletekre" figyelmeztetve.

Vang Ven-bin, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján a videóval kapcsolatos kérdésre azt mondta, hogy "a kínai hadsereg által hozott intézkedések teljes mértékben ésszerűek, törvényesek, professzionálisak és biztonságosak voltak".

"Az Egyesült Államok okozott először bajt és provokált, Kína viszont ezt követően a törvényeknek és szabályoknak megfelelően kezelte a helyzetet" - mondta Vang.

A kínai hadsereg már szombaton megfeddte az Egyesült Államokat és Kanadát, amiért "szándékosan idéznek elő kockázatos helyzetet" a ritka közös hajózással.

A márciusban védelmi miniszterré avanzsált Li Sang-fu tábornok vasárnap a Shangri-la Párbeszéd nevű szingapúri biztonságpolitikai fórumon - első nyilvános nemzetközi beszédében - kijelentette: Kínának nincs problémája egy "ártatlan áthaladással", de "meg kell akadályozni azokat a kísérleteket, amelyek a hajózás szabadságát (...) a hajózás feletti hegemónia gyakorlására próbálják felhasználni".

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei okozták a veszélyt, és inkább arra kellene összpontosítaniuk, hogy "jól vigyázzanak a saját felségterületük légterére és vizeire", és jobb lenne, "ha az egyes országok, különösen a hadihajóik és vadászgépeik nem végeznének elzáró jellegű manővereket más országok területei körül".

Szung Csung-ping kínai katonai elemző úgy nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek, hogy ez a "nyílt feltartóztatás" a kínai haditengerészet képességeit és bátorságát egyaránt jól demonstrálja.

"Minél erősebb az Egyesült Államok provokációja, annál erősebbek lesznek Kína ellenintézkedései" - vélte Szung.

Derek Grossman, a RAND Corporation amerikai agytröszt vezető védelmi elemzője szerint

"Kína ezzel csak növeli az esélyét a félrekalkulációnak - nevezetesen a hajók vagy repülőgépek véletlen ütközésének -, ami aztán fegyveres konfliktusba torkollhat" - tette hozzá.

A tajvani védelmi minisztérium vasárnap "provokációnak" nevezte Kínának az amerikai és kanadai hajókkal szembeni fellépését, és kijelentette, hogy a szabad és demokratikus országok közös felelőssége a béke és a stabilitás fenntartása a szorosban.

A közelmúltban ez volt a második veszélyes "találkozás": május 26-án az Egyesült Államok szerint egy kínai vadászrepülőgép "feleslegesen agresszív" manővert hajtott végre egy amerikai katonai repülőgép közelében a Dél-kínai-tenger felett a nemzetközi légtérben.

