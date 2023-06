Belga fegyverek Oroszország ellen - lépett a kormány

A The Washington Post című amerikai napilap szombaton arról számolt be, hogy Moszkva-ellenes orosz milíciák, akik a múlt héten határon átnyúló támadást indítottak Ukrajnából az oroszországi Belgorod régióba, olyan fegyvereket vetettek be, amelyeket a többi között Belgiumban gyártottak és Ukrajnába szállítottak az ország védekezését segítendő. A The Washington Post szerint ezt fényképek is bizonyítják, és az amerikai hírszerzés is megerősítette az információt.

"Európa fegyvereket szállít Ukrajnának, azzal a feltétellel, hogy kizárólag ukrán területen használhatják fel őket, hogy védekezzenek az orosz erők ellen. Szigorú kontrollt vezettünk be azért, hogy ez így is történjen" - hangsúlyozta a belga miniszterelnök.

Az amerikai lap által hivatkozott, az Orosz Önkéntes Hadtest (Russian Volunteer Corps) - a hírek szerint neonáci kötődésű Putyin-ellenes milícia - május 22-én közzétett videója, amelyen harcosok és egy MRAP látható a belgorodi határ közelében:

#Russia: Footage allegedly showing Russian Volunteer Corps fighters in Belgorod during today’s attack. A MaxxPro MRAP (which was supplied to the Ukrainian military by the #UnitedStates) can be seen in use by the fighters. pic.twitter.com/NRxdQFO18y