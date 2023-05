Hajótragédia Olaszországban, sok turista meghalt

A tájékoztatás szerint a 16 méteres hajón vasárnap este születésnapi ünnepséget tartottak, amikor egy hirtelen támadt forgószél felborította a vízi járművet, amely elsüllyedt.

Két férfi és két nő vesztette életét.

Tizenkilenc embernek sikerült a partra úsznia, ők nem szenvedtek súlyos sérüléseket, a hajót 16 méter mélyen találták meg a búvárok - közölte a tűzoltóság a Twitteren, hozzátéve, hogy a keresést egy helikopter is segítette.

Four people died when a boat carrying tourists on Lake Maggiore in northern Italy overturned in strong winds, the fire brigade said on Monday ➡️ https://t.co/rnRB7x5oM5



? file photo of an island on Lake Maggiore pic.twitter.com/wiES5IF83z — AFP News Agency (@AFP) May 29, 2023