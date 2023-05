Harmadszorra már nem sikerült a csoda, de Dárdai emelt fővel maradhat

2011. májusában a híres berlini stadionban csaknem 80 ezer néző felállva és óriási tapssal búcsúztatta a játékos Dárdai Pált, aki huszonhat éven keresztül öltötte magára a Hertha BSC mezét. Feledhetetlen volt, amikor az első félidő után - klubrekorderként 286 mérkőzéssel a háta mögött - a futópályán legkisebb fiával, Bencével a hátán tiszteletkört futva köszönt el a nézőktől.

Az első osztályban 1997. októberében mutatkozott be, és ahogy múltak az élvek, úgy növekedett népszerűsége is.

Középpályásként kitűnt rendkívüli lelkesedésével, fáradthatatlanságával és nem utolsósorban azzal, hogy a pályán - lehetetlent nem ismerve - soha nem adta fel.

Ilyen körülmények között aligha véletlen, hogy a klubvezetés idén utolsó szalmaszálként őt bízta meg azzal, hogy próbálja az első osztályban tartani a csapatot.

A 47 éves Dárdai immár harmadszor vállalkozott arra, hogy csodát tegyen, ami két ízben már sikerült neki a csapatnál.

Először 2015-ben sikerült benntartania a Herthát az első osztályban, és 2019-ig irányította az együttest.

2021-ben ismét hasonó feladattal bízták meg, és ismét bizonyította, hogy edzőként sem ismer lehetetlent.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 2015 tavaszán ehhez tizenöt, 2021-ben pedig tizenhat forduló állt rendelkezésére, most azonban a korábbiaknál is drámaibb helyzetben csupán hat mérkőzés.

Dárdai nem ígért csodát, különösen azért nem, mert egy lelkesedését és hitét vesztő, szavai szerint mind mentálisan, mind fizikálisan rendkívül gyenge állapotban lévő csapat irányítását vette át.

Ráadásul a klub súlyos anyagi helyzetben volt, amit az előző vezetés - mindenekelőtt átigazolási - hibái idéztek elő.

A Hertha BSC-t az a veszély fenyegette, hogy még a remélt bennmaradás kiharcolása esetén sem kapja meg az első osztályhoz szükséges licencet, és engedély hiányában alsóbb osztályban kell folytatnia.

Dárdai Pál nem ígért sikert, de mentalitásához hűen a reményt az utolsó pillanatig nem adta fel. Mindenekelőtt neki köszönhető, hogy a szombati mérkőzésig - ha halványan is - még élt ez a remény, az a bizonyos utolsó szalmaszál, amibe lehetett kapaszkodni.

A kék-fehérek egészen a hosszabbítás 94. percéig vezettek, addig, míg a kiesési vetélytárs Bochum egy fejessel ki nem egyenlített. Ezzel az egyenlítő találattal dőlt el, hogy a Hertha, fennálása óta immár nyolcadszor, a Bundesliga másodosztályában folytatja.

A kérdés az, vajon Dárdai Pálra vár-e a feladat, hogy visszajutassa a csapatot az elő osztályba.

Az már korábban eldőlt, hogy mindenképp a klub alkalmazásában marad: a klubvezetővel történt előzetes megállapodás szerint vagy őt bízzák meg továbbra is az edzői munkával, vagy pedig az utánpótlással foglalkozó Hertha-akadémián kap megbízatást.

Azon az akadémián, amelyen mindhárom fia, a Videotonban játszó Palkó, a Hertha BSC hátvédje, Márton és a legfiatalabb, sokak szerint rendkívül tehetséges Bence sikerrel végzett, és ahol már ő maga is hosszú időn keresztül tevékenykedett.

Ahhoz nem fér kétség, hogy bármelyik megbizatást őszinte lelkesedéssel vállalja, és erre utalt a szombati mérkőzést követő első nyilatkozataiban is.

Az Infostart e cikkének írója szerint

a klubnál eltöltött "előéletéből" inkább az következik, hogy Dárdai Pál a másodosztályban is a Hertha BSC edzője marad.

Ezt valószínűsítik korábbi edzői sikerei, a berliniek, de természetesen mindenekelőtt a szurkolók körében élvezett népszerűsége, valamint az a mentalitása, amelynek középpontjában a "soha ne add fel" elv áll.

De nem utolsósorban azok a nyilatkozatk, amelyeket a kiesést eldöntő vereség után adott.

"Elemezni fogunk, sok mindenről kell beszélünk. Ma nem tudok még mit mondani. Jövőre is a Hertha BSC-nél fogok dolgozni, hogy milyen pozícióban azt majd meglátjuk" - idézte őt a Kicker sportmagazin. "Most van időnk teljesen átgondolni és újra erőssé tenni a klubot, még ha a másodosztályban is szerepel. A cél az, hogy rövid időn belül ismét az első osztályban legyünk.”

"Ez a kiesés elkeserítő valamennyiünk számára. de ezen túl kell lépni. A hibákból tanulnunk kell, és azután ismét büszkévé kell válnunk. Mostantól a jövőért kell dolgoznunk" - jelentette ki.

Akár edzőként, akár az utánpótlás egyik vezetőjeként ez egyben Dárdai Pál feladata is lesz.

A Hertha jövő szombaton a Wolfsburg ellen zárja a szezont.

