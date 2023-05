London és Hága nagy fordulata: Ukrajna mégis kaphat F-16-os vadászgépeket

Német források a brit kormány szóvivőjére hivatkozva számoltak be arról, hogy Rishi Sunak brit miniszterelnök és Mark Rutte holland kormányfő között megegyezés jött létre a nemzetközi koalíciót célzó lépésről. Az idézett források utaltak arra, hogy az elmúlt napokban Olaszországban, Németországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában tett látogatást az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij valamennyi helyszínen újabb kiterjedt katonai segítséget kért, különös tekintettel vadászgépekkel történő támogatásra. Utalt arra is, hogy országa védelmi képességének erősítésében a következő cél a légierő fejlesztése nyugati vadászgépekkel, ezért igyekszik megszervezni egy "vadászgép-koalíciót".

A brit kormányfő szóvivője Zelenszkiji látogatása során még azt hangoztatta, hogy Nagy-Britannia nem készül harci gépek Ukrajnának történő átadására. Ugyanakkor a Downing Street közölte azt is, hogy Nagy-Britannia új képzési programot is kidolgoz ukrán pilóták számára, ezzel is elősegítve, hogy Ukrajna új, NATO-szabványoknak megfelelő, F-16-os harci repülőgépekből álló légierőt építhessen ki.

Reykjavíki értesülések szerint a nemzetközi koalíció terve most újabb szakaszba lépett annak nyomán, hogy Sunak immár a holland kormányfővel, Mark Ruttéval együtt sürgette a létrehozását.

A NATO-tagállamok mindeddig elzárkóztak annak a kijevi kérésnek a teljesítésétől, hogy az ostromlott országot a legkorszerűbb nyugati harci repülőgépekkel támogassák .

Információk szerint a két kormányfő közösen most azon kíván munkálkodni, hogy

nemzetközi összefogás keretében biztosítsák Ukrajna további támogatását, kezdve az F-16-os vadászgépek beszerzésétől egészen az ehhez szükséges kiképzésig.

Emmanuel Macron francia államfő a napokban kizárta, hogy Franciaország harci gépeket szállítson Ukrajnának. Utalt ugyanakkor arra, hogy Párizs hajlandó ukrán vadászrepülőgép-pilótákat kiképezni. Korábban hasonlóan foglalt állást az Egyesült Államok és Németország is.

A nemzetközi koalíció létrehozását célzó közös brit–holland indítványra egyelőre sem amerikai, sem francia, sem német részről nem hangzott el reagálás. A ZDF német közszolgálati televízió szerint az ukrán államfő ugyanakkor államfő üdvözölte a két ország bejelentését. Zelenszkij köszönetet mondott a terv előterjesztéséért, azt jó kezdetnek nevezve.

