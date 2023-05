Vlagyimir Putyin: a frontkatonák hat hónap alatt kaphatnak orosz állampolgárságot

Az eredeti törvénymódosítást még tavaly szeptemberben, az első, részleges mozgósítás elrendelése után terjesztették az orosz törvényhozás elé. Miután a képviselők megtárgyalták és elfogadták a változtatást, már csak az elnök beleegyezése kellett ahhoz, hogy hatályba lépjen az új állampolgársági törvény.

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) szerint a törvény módosítása azt jelzi, hogy az orosz vezetés kétségbeesetten igyekszik önkénteseket toborozni az ukrajnai háborúba.

Az amerikai szakértők úgy látják, a Kreml mindenáron szeretné elkerülni, hogy újabb, részleges mozgósítást kelljen elrendelni. Egyrészt azért, mert a korábbi behívások nagy elégedetlenséget keltettek az orosz társadalomban és a katonai szolgálat elöl több százezer férfi menekült külföldre. Másrészt egy újabb, akárcsak részleges mozgósítás esetén is, már nehezen lehetne tartani azt a látszatot, hogy Ukrajnában csupán egy korlátozott katonai művelet zajlik és nem valódi háború.

Mint arról már az Infostart is beszámolt, az orosz hadsereg újabban közép-ázsiai vendégmunkások között próbál önkénteseket toborozni. Az idegenrendészeti hivatalokban és a munkaerő közvetítő központokban az üzbégül, illetve tádzsikul beszélő alkalmazottak megpróbálják rábeszélni a katona korú férfiakat, hogy álljanak be az orosz hadseregbe. Cserébe hatalmas összegű zsoldot ígérnek nekik és azt, hogy fél év frontszolgálat után megkaphatják az orosz állampolgárságot.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Orosz elnöki sajtószolgálat