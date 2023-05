A toborzók oroszországi mecsetekben és a bevándorlási hivatalokban próbálnak önkénteseket találni az orosz hadseregbe. A hivatalokban az üzbég, vagy tádzsik nyelvet beszélő alkalmazottak minden katonakorú férfinek felajánlják, hogy jelentkezzen katonának.

A brit titkosszolgálat legújabb jelentése szerint az újoncoknak 2390 dolláros (több mint 800 ezer forintos) bevonulási jutalmat és havi 4160 dolláros illetményt (majdnem másfél millió forintot) ajánlanak. Az önként jelentkezőkkel azt is közlik, hogy ha beállnak katonának, akkor fél-egy éven belül orosz állampolgárságot is kaphatnak, amire egyébként legalább öt évet kellene várniuk.

A rendkívül csábító ajánlathoz azonban valószínűleg nem teszik hozzá, hogy az újoncokat a kiképzést követően az ukrán frontra küldik, ahol igen magasak az oroszok veszteségei.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/q3q2D3qfib



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/fEVdSbv4Kq — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 8, 2023