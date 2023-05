Könyörgött a drónnak, döbbenetes módon ejtettek hadifoglyot az ukránok - videó

A Twitterre feltöltött videó egészen döbbenetes jelenetet örökít meg. A hónapok óta ostromlott Bahmutnál, az orosz vonalak fölött felderítést végző ukrán drónnak jelez egy katona, hogy meg akarja adni magát.

A robot ukrán kezelője egy cédulát ír, amit gondosan becsomagol és a drónról ledobja az orosz katonának. Az üzenet egyszerű és világos: kövesd a drónt!

A katona ezután elindul arra, amerre a kis kvadkopter repül. Halottakkal teli lövővészárokban botorkál, rajta kívül nincs a közelben élő ember. Valószínűleg csak ő maradhatott életben az egységéből.

Távolabbról azonban mintha a sajátjai tűz alá vennék. Azt nem látni, hogy honnan lőnek rá, de azt igen, hogy megsebesül és egyre nehezebben tud csak mozogni.

A video of a russian soldier in #Bakhmut signaling he wants to surrender. ?? drops a note to him - follow the drone. He hesitates, then follows, despite ?? shooting him in the back. In the end - he is in ?? custody. #HumanityFirst #StandWithUkraine pic.twitter.com/7dOmP8P0Yf — olexander scherba?? (@olex_scherba) May 10, 2023