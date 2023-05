Az ukrán szárazföldi erők parancsnoka szerdán a Telegramon azt közölte, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport egyes területeken kénytelen volt átadni állásait az orosz fegyveres erők rosszul kiképzett reguláris alakulatainak- Ezek aztán vereségeket szenvedtek és visszavonultak - jelentette ki Olekszandr Szirszkij.

A vezérezredes kiemelte az ukrán 3. rohamdandár teljesítményét, amely értékelése szerint erőteljes csapást mért az ellenségre az ütközetekben. "Védelmi erőink biztonságosan tartják a frontot, és nem engedik az ellenséget előre mozdulni. A Bahmutért folytatott csata folytatódik" - összegezte a parancsnok.

