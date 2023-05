Figyelemre méltó lépés Kínától az ukrajnai háború ügyében

Kína eddig vonakodott elítélni Oroszország ukrajnai háborúját, és elemzők szerint igyekezett semleges, sőt, közvetítő szerepben feltűnni egy béketervvel, miközben állítólag fegyverekben is használható alkatrészeket szállít Moszkvának. Éppen ezért Peking minden, a konfliktussal kapcsolatban tett nyilvános, hivatalos állásfoglalását árgus szemek figyelik, illetve az USA, az EU és Ukrajna is folyamatosan próbálja a maga oldalára állítani az országot.

Ezért lehet jelentősége annak, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta először tartózkodás helyett Kína megszavazta az invázió elítéléséről szóló egyik dokumentumot az ENSZ-ben.

A szavazás ténye az izlandi ENSZ-képviselet által Twitteren közzétett fényképekből derült ki, hogy a kínai delegáció is megszavazta a közgyűlés egyik olyan határozatát, amelyben Oroszországot agresszornak nevezik - vette észre a Portfolio.

Fehéroroszország az állásfoglalás ellen szavazott, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán tartózkodott, míg Kína mellett az elfogadásra voksolt az összes többi posztszovjet köztársaság, illetve olyan, „barátinak” nevezett országok, mint India, Brazília és Törökország.

Today #UNGA77 adopted resolution on "Cooperation between @UN and the @coe" with 1⃣2⃣2⃣ votes. We thank our co-facilitators @irishmissionun and UN members for their support ? pic.twitter.com/AL1NBpSRin — Iceland at UN ?? (@IcelandUN) April 26, 2023