Már a fronton az ukránok új csodafegyvere – videó

A Hydra 70 típusú, nem irányított rakétákkal szerelt rendszert ráadásul lézeres célkeresővel láttal el a BAE Systems (brit multinacionális fegyverkezési, biztonsági és repülőgépipari vállalat), amitől precíziós fegyverré vált – írja a Portfolio.

A fegyver egyébként lényegesen olcsóbb, mint a HIMARS által használt GMLRS rakétaindító rendszer.

Ukrajna a 37-es számú tengerészgyalogos dandárt szerelte fel a fegyverrendszerrel, egy Humvee típusú 4x4-es katonai járműről indítják a rakétákat.

#Ukraine: The new Ukrainian 37th Marine Brigade already using the long-awaited ?? APKWS in #Kherson Oblast. The APWKS is essentially Hydra 70 unguided rockets fitted with a laser guidance kit to create a precision weapon.



In this case the launcher is mounted on a M1152A1 HMMWV. pic.twitter.com/j0PK1QccN1 — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 27, 2023