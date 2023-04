Pusztító amerikai okosbombákat vetettek be az ukránok Bahmutnál

A Twitteren közzétett videón egy Bahmutnál történt bombatámadás felvétele látható. A drónnal készült filmen egy orosz lőszerraktár és katonai lakókörlet semmisül meg négy, hatalmas robbanás következtében.

Ha hihetünk a videót közreadó Ukraine Weapons Tracker oldalnak, akkor az Egyesült Államoktól nemrég kapott JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range), vagyis a megnövelt hatótávolságú, irányított bomba GBU-64-es változatát vetették be az ukránok.

amelyben a robbanóanyagot háromezer darab acélgolyó veszi körül és a bomba külső burkolatát is úgy alakították, ki, hogy a detonáció minél több darabra szakítsa szét. Aztán a nagy sebességgel szétrepülő repeszek és acélgolyók mindent letarolnak a robbanás körzetében.

#Ukraine: Presumably one of the first videos showing US-delivered ?? guided bombs with JDAM-ER kits in action in Bakhmut, #Donetsk Oblast.



Four GBU-62 were dropped on what is claimed to be an ammo storage point and Russian military staging area. pic.twitter.com/xExafWGAx0 — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 25, 2023