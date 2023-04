Magyar Nemzetet olvas az ukrán hadsereg közismert katonája

A "lövészárok professzoraként" híressé vált Fegyír Sándor az ungvári egyetemen tanított a háború előtt. A filozófiai tudományok doktora az orosz invázió megindulása után nem sokkal önként jelentkezett az ukrán hadseregbe.

Több újságcikk is beszámolt már arról, hogy a professzor még a lövészárokban is folytatja az oktatást: két ütközet között mobiltelefonon keresztül tart előadásokat a diákjainak. Rajta kívül egyébként még sok kárpátaljai magyar harcol az oroszok ellen. Sajtóértesülések szerint a magyarok közül többen híradós katonaként szolgálnak, mert ha anyanyelvükön kommunikálnak, akkor azt az orosz lehallgatók kevésbé érthetik.

A Twitteren most megjelent képen Fegyír Sándor éppen a Magyar Nemzet március 23-i számát olvassa. A fotót nyilvánosságra hozó Nika Melkozerova ukrán újságíró, némi malíciával jegyezte meg, hogy a magyar kormány hivatalosan ugyan elzárkózik Ukrajna katonai támogatásától, ellenben a kárpátaljai magyarok közül mégis sokan fegyverrel harcolnak az orosz megszállók ellen. Jelezte, a fotót éppen ezért nem véletlenül választotta ki.

Some Hungarian frontline reading. I like how the Hungarian minority on the war front makes themselves visible. Hungarians are fighting for Ukraine. pic.twitter.com/wrcjNvVqcl — Nika Melkozerova ✍️ (@NikaMelkozerova) April 25, 2023