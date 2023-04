Véletlenül odahaza bombázott le egy várost az orosz légierő – képek, videó

Egy orosz Szu–34 szuperszonikus vadászgép véletlenül az oroszországi Belgorod városának központját lőtte csütörtök éjszaka – számol be a Twitteren a NEXTA. Ezt később az orosz védelmi minisztérium is megerősítette.

A robbanás a város egyik frekventált részén hatalmas, 20 méteres krátert okozott. Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, de több lakóépület és parkoló autó megrongálódott a környéken. Később a hírportál már két sérültről tett említést.

Belgorod az ukrán határhoz közel fekszik, Harkiv városától nem messze.

⚡️ A huge crater after an explosion in #Belgorod . pic.twitter.com/ZWqZMlAnh4 — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2023

After the accident with aviation ammunition in #Belgorod, two people were injured, destruction was revealed in four apartments. pic.twitter.com/m5hPg7sDpc — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2023