Michael Schumacher-interjú miatt perelhet a pilóta családja

Michael Schumacher a francia Alpokban síelt családja körében 2013-ban, amikor súlyos síbalesetet szenvedett. Ez agysérülést is okozott az akkor már visszavonult sportolónál, akinek állapota azóta sem ismert.

A Die Aktuelle című hetilap friss száma ugyanakkor címlapján mosolygó Schumacher-képpel jelent meg, azt ígérve, hogy a vele balesetet óta elkészített első interjút olvashatják az emberek hasábjain - írja The Guardian.

"Megtévesztően valósnak hangzott" - olvasható még a magazin címlapján.

This week German magazine Die Aktuelle is getting lots of pushback for running what they billed to be: “Michael Schumacher: the first interview!”



