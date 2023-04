Turistalátványossággá vált az elsüllyesztett Moszkva cirkáló - videó

Olekszij Reznyikov Twitter oldalán ezt írta: "Egy évvel ezelőtt az ukrán haditengerészet segítségével a Moszkva cirkáló végrehajtotta utolsó és egyben legfontosabb küldetését."

"A Fekete-tenger legnagyobb konzervdoboza a legjobb búvár látványossággá alakult át" - folytatta az ukrán védelmi miniszter.

A bejegyzéshez Reznyikov egy videót is mellékelt. A film rövid áttekintést ad a cirkáló történetéből, nem kifelejtve, hogy ez volt az az orosz hadihajó, amelyet a Kígyó-sziget ukrán védői elhíresült mondatukban elküldtek a ... mondjuk úgy, hogy a fasorba.

A videóban aztán a miniszter végigjárja a Moszkva egykori testvérhajóját, a Lobov admirális nevű cirkálót. Ez a félig kész hadihajó a Szovjetunió felbomlása után Ukrajnához került, de pénzhiány miatt soha nem fejezték be. Jelenleg Mikolajiv kikötőjében rozsdásodik.

A year ago, the russian cruiser “moskva”, with the help of @UA_NAVY, completed its last and most successful operation. It underwent a transformation from the Black Sea's largest tin can into its best diving attraction.

