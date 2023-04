Varsó engedélyt kért Berlintől, hogy átadja MiG vadászgépeit Kijevnek

Lengyelország 2002-ben vette meg a MiG-29-ket, amelyeket eredetileg a kommunista német állam, az NDK légiereje használt. A német újra egyesítést követően a gépek egy ideig még a Luftwaffe is repültek, sőt korszerűsítették is azokat, majd egy jelképes összegért eladták a harci gépeket a lengyeleknek.

Varsó márciusban jelentette be, hogy átadna Kijevnek 14 darab MiG-29-est, ezzel is segítve az oroszok ellen küzdő ukrán légierőt. Eddig már nyolc vadászgép meg is érkezett Ukrajnába.

A lengyel felajánláshoz Szlovákia is csatlakozott.

A pozsonyi kormány - némi belpolitikai vihart kavarva - ugyancsak felajánlotta a rendszerből már kivont, ex-szovjet harci gépeinek egy részét. Ukrajna négy MiG-29-est kapott Szlovákiától.

A Süddeutsche Zeitung című újság és a DPA hírügynökség is idézte Boris Pistorius német védelmi minisztert, aki azt mondta, hogy a lengyel kérést gyorsan elbírálják.

Nyitókép: csalásért és a bíróság megsértésért tizenegy és fél évnyi börtönbüntetésre ítélték. Követői közül többen külföldre menekültek.