Hamarosan negyvenezer új katonát vetnek be az ukránok

A Reuters hírügynökség számolt be arról, hogy az ukrán hadsereg nyolc új dandárt hozott létre, amelyeket a közelgő nagy ellentámadás alkalmával akarnak harcba küldeni.

Az új alakulatok katonáit a közösségi médiában folytatott intenzív kampánnyal toborozták össze. A hírügynökség szerint az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja pótolni súlyos emberveszteségeit, amelyeket a keleti fronton, például Bahmutnál szenvednek el. Önkéntesek toborzása Ukrajnában. Forrás:Twitter/ZMiST

Ugyanakkor az ukrán belügyminiszter a Reutersnek arról beszélt, hogy országának még mindig jelentős embertartalékai vannak. Ihor Klimenko azt mondta: az újonnan toborzottak között szép számmal vannak olyanok, akiknek eddig még semmilyen katonai tapasztalatuk nem volt, és sok nő is jelentkezett a rohamcsapatokba. A belügyminiszter szerint sok rendőr ugyancsak beállt az új egységekbe, amelyeket az európai országokban kiképzett és főként nyugati fegyverekkel felszerelt alakulatokkal együtt akarnak bevetni a közelegő offenzívában.

?️The next group of volunteers completed the basic military training and joined the #Azov family as part of Ukrainian National Guard's Azov Brigade. The fighters took an oath to Ukrainian nation and are ready to defend the country.#UkraineRussiaWar #4308 pic.twitter.com/YSEISNKqne — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 4, 2023