Konkrétumokat árult el a kormányzat arról, miért késik a svéd NATO-csatlakozás ratifikálása

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk, szerdán nagy többséggel, 269 igen szavazattal, 37 ellenében és 43 képviselő távollétében elfogadta a svéd parlament azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a skandináv ország csatlakozását a NATO-hoz, amennyiben a NATO mind a 30 jelenlegi tagállama ratifikálja a csatlakozási jegyzőkönyvüket.

A magyar kormány - Törökországgal együtt - egyelőre halogatja a döntését.

Csütörtök este Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója a Twitteren írt ezzel kapcsolatban egy bejegyzést - vette észre mások mellett a 24.hu. Ebben három korábbi svéd politikusi nyilatkozatot idézett.

2021. március 3.

„Az EU feladata marad a magyarországi folyamatok megfékezése, a magyar kormány nyomás alá helyezése és az egyre erősödő ellenzék támogatása.” (a Mérsékelt Párt akkori vezetője, jelenlegi miniszterelnök, Ulf Kristersson)

2021. június 30.

„Most már elengedhetetlen, hogy az EU egyértelműen cselekedjen, és hogy az új feltételrendszer révén állítsa le a kifizetéseket Magyarország részére.” (Jessika Roswall, a Mérsékelt Párt akkori szóvivője, mostani EU-ügyi miniszter)

2022. május 10.

„Magyarország idegengyűlölő és nacionalista kormánya továbbra is megsérti a jogállamiság elvét és lemond Ukrajna támogatásáról.” (Johan Pehrson, a Liberális Párt akkori elnöke, jelenlegi munkaügyi miniszter).

The Swedish Prime Minister is asking what the Hungarian MPs' problem is.



Let me help you understand with some examples:



3 March 2021 – Ulf Kristersson (then leader of the Moderate Party, now Prime Minister):



“For the EU large parts of the job still remain to break the… — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 23, 2023