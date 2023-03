Vonatszerencsétlenség Görögországban, sokan meghaltak – fotók, videók

A tűzoltóság szóvivőjének szerda hajnali közlése szerint 26-an haltak meg és legalább 85-en megsérültek a Görögországban szerdára virradóra történt vonatbalesetben. A tűzoltóság korábban 16 halálos áldozatról számolt be.

Az AP hírügynökség már 29 halottról ír.

Greece ?? A passenger train collided with a freight train in northern Greece, leaving at least eight people dead and dozens injured.



The accident occurred near Evangelisms, a town in Tempi, northeast of Larissa. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/JQMJsccGWc — Sophia Lambert ?? (@DV16FDS5V) March 1, 2023