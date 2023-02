Túl sokat lőnek az ukránok

A V4 hírügynökség oldalán olvasható az az összeállítás, amely az egyre fogyó ukrán lőszerkészletekről szól. Ebben azt írják, hogy az amerikai fegyveriparban a 155 milliméteres ágyútöltények normál gyártási szintje békeidőben évente körülbelül 30 ezer lövedék.

Az ukrán katonák azonban ezt a mennyiséget nagyjából két hét alatt elhasználják mondta el Dave Des Roches, az amerikai Nemzetvédelmi Egyetem docense a CNBC-nek. Szerinte ez aggasztó, és ha nem lendítik fel a gyártást – ami hónapokig tart – akkor nem lesznek képesek ellátni az ukránokat.

Ahogy arról az Infostarton is már beszámoltunk, hasonlókat mondott a NATO-főtitkár is. Sokkal több lőszert használnak fel az ukrán katonák, mint amennyivel a NATO el tudja látni őket, ezért hosszú távon nem fenntartható Ukrajna lőszerellátása – mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a Sky Newsnak.

KAPCSOLÓDÓ Kifakadt a NATO-főtitkár: nem tartható fenn Ukrajna lőszerellátása Jens Stoltenberg szerint képtelenség tartani a tempót az ukrán hadsereg igényeivel.

Összehasonlításul Afganisztánban a NATO-erők napi 300 tüzérségi lövést adtak le, és nem igazán kellett aggódniuk a légvédelem miatt. Ukrajna azonban naponta több ezer lövést is lead. Ami "egy nap Ukrajnában, az egy hónap volt Afganisztánban” – mondta Camille Grand, az Európai Külkapcsolati Tanács védelmi szakértője a The New York Times-nak.

Mindenesetre az amerikai hadsereg beszerzési főnöke, Doug Bush elmondta, hogy ötszörösére emelnék legyártott a tüzérségi lövedékek számát, havi 15 ezerről 70 ezerre

Ukrajna korábban arról számolt be az Egyesült Államoknak, hogy a Stinger és Javelin rakéták a leghatékonyabb lőszerek közé tartoznak az orosz szárazföldi előre nyomulás és légi támadások meghiúsítására, és naponta 500 darabra van szüksége mindegyikből.

Nyitókép: MTI/AP/Andrij Marijenko