Itt az első közeli fotó az Amerika felett repülő kínai léggömbről

Az amerikai védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta azt a képet, amelyet egy pilóta készített, miközben a hónap elején lelőtt kínai kémlégballon felett repült el – írja a Telex.

A képi egy U-2-es kémrepülőgép pilótafülkéjéből készült, miközben a pilóta éppen követte a magasan repülő kínai léggömb útját.

A szerdán közzétett kép egy nappal azelőtt készült, hogy a léggömböt február 4-én végül lelőtték Dél-Karolina partjainál. Az amerikaiak először akkor figyeltek fel a léggömbre, amikor az január 28-án átlépte Alaszka légterét. Viszont nem lőhették le egyből, mert az a szárazföld felett repült, így mérete és a lelövés után keletkező törmelék veszélyt jelentett a földön tartózkodó civilekre. Múlt hét pénteken a léghajó maradványainak kimentése befejeződött, a roncsokat már tanulmányozzák.

Nyitókép: US Department of Defense / Handout/Anadolu Agency via Getty Images