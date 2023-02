Sorra vettük, milyen aggasztó dolgok lehetnek a rejtélyes kínai ballonokon

"Régóta repkednek már ilyen kínai ballonok a légkör legfelső rétegeiben" - nyilatkozta a londoni Financial Times-nak Cseng Ming-Din, a tajvani Központi Meteorológiai Iroda vezetője. Az elsőt még 2015-ben figyelték meg és azóta egyre több ehhez hasonló eszköz tűnik fel.

A tajvani szakértő cáfolta, hogy csupán légköri megfigyeléseket végeznének velük. Úgy véli, igazából kémballonokról van szó, amelyekkel a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg rendkívül kényes felderítési adatokat gyűjt számos országról. A teljesség igénye nélkül íme néhány a nagyobb port kavart esetek közül.

Tavaly februárban valóságos "balloninvázió" érte Tajvant: egyszerre négy léggömböt észleltek a sziget északi része felett, ott, ahol a légvédelem legfontosabb bázisai is vannak. 2022. januárjában India egén lebegett egy hatalmas, hófehér ballon, két évvel korábban pedig a japán Szendai város felett láttak egy ugyanilyet. A múlt hét végén aztán előbb az Egyesült Államok felett, majd majd Dél-Amerika egén tűnt fel egy-egy gyanús léggömb.

U.S. officials say that efforts ordered by President Joe Biden to strengthen defenses against Chinese espionage helped identify last week’s spy balloon — and determine that similar flights were conducted at multiple points during the Trump administration. https://t.co/sdXlOcVbDV — The Associated Press (@AP) February 6, 2023