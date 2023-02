Kína reagált az Egyesült Államok feletti léggömb hírére

Mint korábban az Infostarton írtuk, magasan repülő megfigyelő léggömböt észlelt az amerikai légtérben az Egyesült Államok légvédelme.

A léggömb a kereskedelmi repülőgépek repülési zónája felett halad és nem jelent katonai vagy fizikai fenyegetést az emberekre – jelentette ki Patrick Ryder, a Pentagon szóvivője. Hozzátette, hogy az utóbbi években észleltek már hasonlót és leszögezte: lépéseket tettek annak érdekében, hogy a léggömb ne juthasson "érzékeny információkhoz".

A pekingi kormány a hírre reagálva nyugalomra intett és azt közölte:

Mao Ning kínai külügy szóvivő egyúttal arra szólított fel: senki ne vonjon le "elhamarkodott következtetést" a Pentagon bejelentéséből, "mielőtt a nyilvánvaló tényeket meg nem állapítják".

"Kína felelősségteljes ország, amely mindig is szigorúan betartotta a nemzetközi jogot" – szögezte le, hozzátéve, Peking vizsgálja a bejelentést. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a felek óvatosan és nyugalommal kezelik az ügyet.

Egy névtelenséget kérő tisztségviselő azt mondta, a ballon várhatóan "több érzékeny terület" fölött is áthalad, de részleteket nem árult el. Más tisztségviselők azt közölték, a léggömböt Kanadához és az Aleut-szigetekhez közel észlelték, mielőtt az Egyesült Államok légterébe lépett volna.

