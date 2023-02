Lelőtték az egyik kínai "kémléggömböt" - térkép, videó

Az élő közvetítés szerint az amerikai megfogalmazásban kínai "kémballon" helyi idő szerint nem sokkal délután fél 3 után süllyedni kezdett az Atlanti-óceán felett, miután elhagyta az Egyesült Államok keleti partvidékét, Dél-Karolina partjait.

Előzőleg a szövetségi légügyi hatóság átmenetileg leállította a légi közlekedést a körzetben, ami három nagy repülőtér forgalmát is érintette.

A parti őrség katonai művelet miatt a környékben hajózókat arra figyelmeztette, hogy hagyják el az környező vizeket.

A repülőgépfigyelő Flightradar oldal tweetjében látszik a lezárt légtérterület:

The area encompassed by the NOTAM prohibiting flights of any kind without authorization is shaded in yellow in the image below. The NOTAM remains active for 40 more minutes. pic.twitter.com/CQjSTAQp4Q — Flightradar24 (@flightradar24) February 4, 2023