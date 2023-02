Találkozott Novák Katalin és Joe Biden Varsóban - fotókkal

Novák Katalin felszólalása szerint a régiónk közelmúltbeli történelme arra hívja fel a figyelmet, hogy figyelmünket a béke megteremtésére és megőrzésére kell összpontosítani. A béke megteremtése után pedig hozzá kell járulni egy demokratikus és virágzó Ukrajna újjáépítéséhez.

A plenáris ülésen a magyar köztársasági elnök mellett Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök, Klaus Johannis román köztársasági elnök, Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnök, Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Rumen Radev bolgár elnök, Egils Levits lett elnök, Gitanas Nauseda litván elnök, Petr Fiala cseh miniszterelnök és Alar Karis észt elnök szólalt fel.

Novák Katalin emlékeztetett: Magyarország menedéket ad az Ukrajnából menekülő embereknek, erős humanitárius és orvosi támogatással van jelen a helyszínen is a bajba jutott szomszéd országban.

Meglátása szerint 2022. február 24. óta a helyzet világossá teszi, hogy

minden országnak képesnek kell lennie arra, hogy megvédje magát. A NATO, a közös védelmi szövetség pedig egyértelműen a megfelelő keret, amelyben hatékony az együttműködés.

Hozzátette: alapvető érdekünk, hogy tovább erősítsük a NATO keleti szárnyát, s ezt Magyarország teljes mértékben támogatja. EU-tagállamként, különösen a B9-en belül arra is koncentrálni kell, hogy növeljük saját katonai képességeink szintjét. Novák Katalin kiemelte: bízik abban is, hogy Svédország és Finnország hamarosan NATO-taggá válik. Fotó: Facebook/Novák Katalin

A köztársasági elnök hangsúlyozta: Joe Biden amerikai elnök jelenléte a B9 találkozón nagyszerű lehetőség arra, hogy újra megerősítsük a béke iránti közös elkötelezettségünket. Felhívta a figyelmet továbbá az Ukrajna területén élő kisebbségek jogainak védelmének fontosságára. Ebben a kérdésben sokat kell tennie egy olyan országnak, amely arra törekszik, hogy az Európai Unió tagja legyen.

Hozzátette: szerdán találkozott a varsói érsekkel, és meglátogatta Stefan Wyszynski bíboros sírját is, s azért ment éppen ezen a napon, hamvazószerdán a bíboros sírjához, mert közös példaképünk a kommunizmus és a szovjetek elleni harcban, és a néhai bíboros is azt mondta, hogy békére és körültekintésre van szükség. Joe Biden: az 5. cikk sérthetetlen Szent és sérthetetlen a NATO alapszerződésének 5. cikke - hangsúlyozta Joe Biden amerikai elnök a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozóján. Biden felidézte: a B9 egy évvel a Krím félsziget orosz megszállása után, 2015-ben alakult meg. "Most az orosz agresszió újabb évfordulójához közeledünk" - utalt az elnök az Ukrajna ellen tavaly február 24-én megindított orosz támadásra, majd aláhúzta: a NATO egyre szolidárisabb és egységesebb.



"Az itt összegyűlt országok idén erősebbé tették a szövetséget, és ez meg is látszik" - fordult Biden a varsói B9 csúcstalálkozón részt vevő államok képviselőihez. Szentnek és sérthetetlennek nevezte a kollektív védelemről szóló 5. cikket, mely - mint mondta - elkötelezettséget jelent minden nemzet, minden NATO-tagállam iránt.

Novák Katalin a B9 találkozója előtt tárgyalt Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. A köztársasági elnök Facebook-bejegyzése szerint a találkozó megerősítette a lengyel-magyar barátság fontosságát. A találkozón Mateusz Morawiecki elmondta, hogy Európának a háború mellett gazdasági kihívásokkal is szembe kell néznie. A magyar köztársasági elnökkel az orosz-ukrán háborúról, a gazdasági kihívásokról, az energiaválságról és az inflációról is beszéltek. Mint mondta, "örülök, hogy magyar barátaink megértik a közeljövőben ránk váró fenyegetések nagyságát".

Fel kell készülni a hosszú évekig tartó védelemre az orosz fenyegetéssel szemben, ami gazdasági kihívásokkal is jár az európai országok számára - jelentette ki Mateusz Morawiecki a megbeszélést megelőző rövid nyilatkozatban.

Nyitókép: Facebook/Novák Katalin