Twittelt Novák Katalin a Joe Bidennel folytatott tárgyalásáról

A Bukaresti Kilencek csúcstalálkozóján vett részt Novák Katalin Varsóban, a helyszínen találkozott mások mellett Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral és Joe Biden amerikai elnökkel. Utóbbiról a magyar államfő fényképet is posztolt Twitter-oldalán.

Novák Katalin az amerikai elnöknek is hangsúlyozta a mihamarabbi békekötés fontosságát, és hogy a magyar emberek a gyors béke pártján állnak - derül ki a bejegyzésből.

A Bukaresti Kilencek a NATO keleti "blokkját" ölelik fel. Találkozójukon szerdán határozatot fogadtak el Ukrajna további támogatásáról. Az amerikai elnök, a magyar köztársasági elnök és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár felszólalásáról itt írtunk.

Meeting ?? @POTUS @JoeBiden at the #B9 Summit. I stressed the importance of achieving #peace as soon as possible and that the Hungarian ?? people advocate for a swift peace. pic.twitter.com/UR7Cz1s7VC — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) February 23, 2023