Egy orosz diplomata fontos kiegészítést tett Putyin elnök bejelentéséhez

Oroszország bécsi nagykövete a Twitteren fűzött érdekes magyarázatot Vlagyimir Putyin bejelentéséhez.

Mihail Uljanov azt írta: "Oroszország felfüggesztette részvételét a START megállapodásban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy felmondtuk volna az egyezményt. Bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetséges, hogy visszatérünk a megállapodáshoz."

BREAKING NEWS! V.Putin: Russia suspends its participation in the #START Treaty (this does not mean withdrawal; return to the Treaty remains possible under certain circumstances). — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 21, 2023