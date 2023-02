Szakértő a Putyin-beszédről: hatása nem sok lesz, retorikai lépés történt

Az orosz-ukrán háború kitörésének egyéves évfordulója előtt néhány nappal mondta el évértékelőjét Vlagyimir Putyin orosz elnök, így sokan azt várták, hogy komoly bejelentést tesz a katonai konfliktussal kapcsolatban. Ám csak az eddig megszokott panelek hangzottak el – mondta az InfoRádiónak a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének Oroszország-kutatója.

Vigóczki Máté György szerint annak sem lesz komoly következménye, hogy a beszédben Putyin bejelentette: Oroszország felfüggeszti részvételét a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai megállapodásban.

"Ezt a megállapodást a gyakorlatban tudtommal nem lehet igazán betartani. A két ország nem engedi be az ellenőröket a saját országába.

Retorikai lépés történt Putyintól, nem hinném, hogy bármilyen következménye lenne" - ecsetelte.

Azt ugyanakkor jelezte az orosz elnök, hogy növelné országa nukleáris fegyvereinek számát - mondta a kutató.

Vigóczki Máté György szerint Putyin arra is utalt a beszédben, hogy az őszi helyhatósági, valamint a jövő évi elnökválasztás a háború ellenére is rendben lezajlik majd. Az elnök így számos, a választóknak és az orosz politikusoknak szóló üzenetet is megfogalmazott - hangsúlyozta a szakértő.

"Például volt egy olyan fél mondata Putyinnak, hogy vannak a Nyugatnak ügynökei Oroszországon belül is, és az ezek ellen folytatott harc az tovább fog nőni, tehát úgy gondolom, hogy

a még meglévő nagyon gyenge és nagyon marginalizált ellenzéki csoportok elnyomása az elkövetkezendő időkben növekedni fog."

A gazdaság stabilitásával kapcsolatos kijelentéseket és a szociális programok bejelentését is az elnökválasztás indokolja – mondja Vigóczki Máté György.

"Nem jó egy elnökjelöltnek sem, ha úgy kanyarodik rá egy elnökválasztásra, hogy még zajlik a háború. Valószínűleg nagy szociális programokat kell indítania Moszkvának, főleg akkor, ha egy Putyin utáni, új elnökjelöltet szeretne felépíteni. De ez ugyanúgy azt akarta az én meglátásom szerint Putyin kiemelni, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van, a korábbi szociális, egészségügyi, infrastrukturális reformokat folytatják."

Vigóczki Máté György megjegyezte azt is: a mezőgazdaság jó teljesítményének kiemelése egy bók volt a szakminiszternek. A szakértő úgy látja: ez akár azt is jelezheti, hogy Putyin Dmitrij Patrusevet szánja utódjának.

