Váratlanul Kijevbe érkezett Joe Biden - fotó

Eddig azt lehetett tudni, hogy Joe Biden a napokban Kelet-Európába érkezik a háború kitörésének évfordulója kapcsán, és Lengyelországba biztosan ellátogat. A további útvonaláról nem volt előzetes bejelentés.

A BBC, valamint több hírügynökség hétfő délelőtt jelentette, hogy az amerikai elnök kijevben van.

Biden kijevi látogatását biztonsági okokból nem jelentették be előre, szombaton a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője még tagadta a kijevi látogatás tervét. Tudósítások szerint hétfő reggel is csak annyit lehetett tudni, hogy magas rangú vendég érkezik, erre is főként útlezárások és biztonsági intézkedések utaltak.

A BBC azt írta, Joe Biden még ma Lengyelországba érkezik, ahol lengyel kollégájával, Andrzej Dudával találkozik, a téma Ukrajna támogatása lesz. Az elnök várhatóan beszédet mond majd Oroszország támadásának évfordulója előtt.

(A nyitókép illusztráció.)

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon