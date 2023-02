Joe Biden légiriadó közepette sétált Kijevben – galéria

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, hétfőn előre be nem jelentett látogatásra az ukrán fővárosba érkezett az amerikai elnök.

VolodimirZelenszkij ukrán elnök arról nyilatkozott, hogy a látogatás során a nagy hatótávolságú fegyverekről tárgyalnak. Joe Biden mások mellett közölte, hogy Ukrajna további 500 millió dollárt értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól.

Az amerikai államfő látogatásakor az ukrán fővárosban megszólaltak a légiriadó szirénái, de orosz rakéta- vagy légicsapásokról nem érkezett jelentés. A megbeszéléseket követően Joe Biden a kijevi Mihajlivszka téren sétált – a szirénaszó közepette –, majd lerótta tiszteletét Ukrajna elesett védelmezőinek emlékfala előtt.

Joe Biden lengyelországi látogatása előtt érkezett az ukrán fővárosba, ahol most jár első alkalommal, amióta Oroszország egy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Kijevi útját biztonsági okokból nem közölték előzetesen.

⚡️Biden and Zelensky walking around Kyiv during the alarm pic.twitter.com/8ucgshisbq — War Monitor (@WarMonitors) February 20, 2023