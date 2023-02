Az Azovsztal ostromának vezére fontos megbízatást kapott a háborúban

Hivatalos moszkvai közlés szerint új parancsnoka van az ország talán legfontosabb katonai körzetének. Ezek a régiók Oroszország fegyveres erőinek földrajzi-adminisztratív egységei, amelyek védelmi szempontból az országot öt részre osztják. Az öt egység: a Nyugati Katonai Körzet, a Déli Katonai Körzet, a Központi Katonai Körzet, a Keleti Katonai Körzet és az Északi Flotta.

Ezúttal a Központi Katonai Körzet élén történt változás. Eddig Alekszandr Lapin vezérezredes volt a parancsnok, aki maga is részt vett az Ukrajna ellen indított "különleges katonai műveletekben". Ottani tevékenységét viszont rengeteg bírálat érte, és sokan őt teszik felelőssé a tavaly őszi, Liman térségében történt orosz vereségért. Ramzan Kadirov, az oroszok oldalán harcoló csecsen vezető szerint Lapin a műveleti térségtől 150 kilométerre található parancsnoki központjából ülte végig az orosz védvonalak összeomlását. Ennek ellenére a tábornok megkapta a legmagasabb kitüntetést, az Oroszország Hőse címet. Leváltását már tavaly októberben bejelentették, de utódjául csak most nevezték ki Andrej Mordvicsev altábornagyot.

A 47 éves Mordvicsev altábornagy is részt vett az Ukrajna elleni hadjáratban.

Mint azt az ukrán titkosszolgálat kiderítette, személyesen ő adott parancsot a Mariupol elleni támadásra és az ő utasítására ostromolták hónapokig az orosz csapatok az Azovsztal acélműveket, az ellenállók utolsó erősségét.

Ukrán források arról is beszámolnak, hogy a háború kitörése után a tábornok irányította a donyecki területen folyó harcokat és ott részt vett több atrocitásban is. Ezért az ukránok háborús bűnösnek tartják, és egy bíróság távollétében el is ítélte már.

2022 márciusában az a hír terjedt el Mordicsev tábornokról, hogy meghalt,

amikor ukrán légitámadás érte a Herszon közelében lévő Csornobajivka repülőterét. Pár hónappal ezután viszont együtt mutatkozott Mariupolban a csecsenek vezérével, Ramzan Kadirovval.

