Ilyet csak a legsúlyosabb helyzetben tesznek az amerikai hatóságok

Az amerikai állampolgároknak tartózkodniuk kell az oroszországi utazásoktól az ukrajnai konfliktus "előre nem jelezhető következményei" miatt, és az Oroszországi Föderációban élő vagy ott utazó amerikaiaknak haladéktalanul el kell hagyniuk az országot "az őrizetbe vétel kockázata miatt" - olvasható a nagykövetség honlapján közzétett figyelmeztetésben.

A képviselet arra figyelmeztetett, hogy az orosz fél "megtagadhatja az amerikai állampolgároktól a kettős állampolgárság elismerését, megfoszthatja őket a konzuli segítségtől, mozgósíthatja őket, megakadályozhatja kiutazásukat az országból, vagy katonai szolgálatra hívhatja be őket".

Tavaly szeptember 28-án a moszkvai amerikai nagykövetség hasonló figyelmeztetést intézett az amerikai állampolgárokhoz, felszólítva őket, hogy

hagyják el Oroszországot, "amíg erre még lehetőségük van".

