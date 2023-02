Kaiser Ferenc: a fehérorosz fegyverkezésnek csak egyetlen üzenete lehet, de az nem a háború

Alapvetően egy szegény országról beszélünk, aminek a haderejére egy ideje már nem nagyon költöttek - mondta a katonai szakértő. Kaiser Ferenc ugyanakkor hozzátette, hogy Fehéroroszország szinte az összes szomszédjával kifejezetten rossz viszonyban van. Ezek közül külön is kiemelte Lengyelországot, amelynek rendkívül korszerű és igen jelentős költségvetéssel rendelkező hadereje van. A fehérorosz vezetés nyilván emiatt érez fenyegetettséget, és bár ez egyáltalán nincs így, Minszk úgy érzi, reagálnia kell.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint erre a kihívásra adott válaszként lehet értelmezni a most bejelentett fehérorosz beszerzéseket. Igaz, azok mennyisége és minősége is messze elmarad a lengyel haderőfejlesztéstől, hiszen kis mennyiségről, csak egy századnyi Mi-35M típusú harci helikopterről és összesen négy darab SzU-30SzM vadászbombázóról van szó - közölte Kaiser Ferenc.

Mint mondta

a Mi-35M a régi Mi-24 harci helikopter korszerűsített változata.

Vagyis egy autóipar hasonlattal élve, a régebbi modell ráncfelvarrott változata. Ezért nem is számít igazán modernnek, amit az is mutat, hogy az orosz légierő sem igazán rendszeresítette. Helyette a sokkal korszerűbb Kamov Ka-52-es és Mi-28-as támadóhelikoptereket alkalmazzák.

Ráadásul a fehéroroszok egyelőre mindössze négy darab Mi-35M-öst kapnak, míg a többit majd csak később szállítják az oroszok. Nem jobb a helyzet a beígért vadászbombázókkal sem - folytatta a katonai szakértő. Szuhoj Szu-30SzM típusú gépből 2019 óta már négy darab üzemel a fehéroroszoknál és valószínűleg ezt a mennyiséget akarják egy repülő századnyira felfejleszteni. De igazán ez sem fogja megrettenteni a balti államokat, Lengyelországról már nem is beszélve, hiszen az ő légierejük - sportnyelven szólva - egy nagyon más ligában játszik. A fehérorosz légierő SzU-30SzM típusú vadászbombázója. Forrás:Twitter/Roni Sontani

Arra a kérdésre, hogy a beszerzések esetleg valamiféle háborús előkészületnek tekinthetők-e, Kaiser Ferenc határozott nemmel válaszolt. Úgy vélte nem kell attól tartani, hogy Fehéroroszország is beszállna az Ukrajna elleni háborúba. Sokkal inkább a légierő tovább már nem halogatható korszerűsítéséről lehet szó. A beérkező új helikopterek minden bizonnyal a régi Mi-24-ket váltják majd le, a Szuhojok pedig a mostanra használhatatlanná vált Szu-24-esek helyett érkezhetnek - mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

Kaiser Ferenc közölte: hogyha hinni lehet a műholdas adatoknak, akkor a régi SzU-24-es vadászbombázók már olyan rossz műszaki állapotban vannak hogy csak a beton szélén állnak, és jó, ha ponyva jut némelyikre.

"Ez egy szükségszerű korszerűsítési lépés, ami nyilván megtörtént volna akkor is, ha nincs háború. Csak az ukrajnai konfliktus miatt kapott nagyobb nemzetközi visszhangot"

- hangoztatta a szakértő.

A beszerzésnek ha lehet is valami üzenete, akkor az csak annyi, hogy Fehéroroszország meg tudja védeni a saját területét és a légterét. Bár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint Fehéroroszországot senki sem akarja megtámadni, hiszen az nyilvánvalóan Oroszország beavatkozását vonhatná magával - még akkor is, ha most Moszkvának egy "púp lenne a hátán", ha még Fehéroroszország megvédésével is foglalkoznia kellene. Ezért ennek a fegyverbeszerzésnek nincs komolyabb jelentősége - nyilatkozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

