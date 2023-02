Szíria földrengés sújtotta részén a törökországinál is drámaibb a helyzet

Szíria fájó sebekként viseli magán a 12 éve dúló háború súlyos következményeit, amelyek valószínűleg hátráltatják majd a segélyezési erőfeszítéseket is a földrengésben megrongálódott északi területeken. A konfliktusok, az aszály, az élelmiszerhiány, a vergődő gazdaság és a közelmúltban kitört kolerajárvány sújtotta, Törökországhoz közeli régió infrastruktúrája évek óta rossz állapotban van, és már a háborúkban megtépázott lakosság mindennapjait is alig-alig tudta kiszolgálni.

Ebben a helyzetben érte az ország északi részét a hétfői két súlyos földrengés, amelyek nemcsak nagyon erősek voltak, hanem az okozott pusztítást megmutató skálán is magas kategóriába kerültek. Mindehhez

a régióban fagypont alatti hőmérséklet van, sok helyen havazott is.

A még álló épületek ráadásul a rengések szünetében vagy egy újabb utórengéstől is összedőlhetnek, ezért felszólították az embereket, hogy a szabadban töltsék az éjszakát.

A segélyezést nehezíti, hogy a szír kormány szeretné kiűzni a törökök által támogatott lázadókat és visszafoglalná az északi területeit. A háború frontjai évek óta befagytak, de a Törökországgal határos területek "kiéheztetésével" régóta vádolják Bassár el-Aszad szíriai elnököt. Szíria politikai térképe - pirossal a szíriai kormányerők által ellenőrzött területek láthatók, feketével az Iszlám Állam fennhatósága, sárgával a kurd erők, világoszölddel a lázadók által felügyelt régiók. Sötétzölddel egy demilitarizált terület a lázadók kezén lévő országrészben. Türkiz színnel jelölték a török és lázadó harcosok fennhatósága alatt álló részt. (Kék csíkos az Izrael és Szíria által is követelt, vitatott hovatartozású Golán-fennsík.) A térkép forrása: Al Jazeera és liveuamap

A szír kormány által felügyelt területek

Még a már visszafoglalt Aleppóban is elmaradtak a lakónegyedek felújításai, és az állami szolgáltatások is csak minimálisan érhetők el a háború előtt Szíria kereskedelmi központjának számító városban. A lövések és rakéták által meggyengített épületek pillanatok alatt összedőltek a földrengésben. Csak Aleppóban 30 ezer ember otthona sérült vagy semmisült meg a katasztrófa során. A szíriai polgári védelem tagjai épületromok alatt rekedt embereket keresnek az északnyugat-szíriai Afrín városban 2023. február 6-án. Szíria északi részében, Aleppó, Hama és Latakia kormányzóság több száz halálos áldozata van a katasztrófának. MTI/AP/DIA Images/Zana Halil

Aleppó évekig viselte a lázadók által ellenőrzött területek elleni egyesített orosz-szíriai offenzíva terhét, és könyörtelen légi bombázásokkal kellett szembenéznie, amíg hat évvel ezelőtt ki nem űzték a lázadó csoportokat, és a kormány vissza nem foglalta. A háború miatt sok szíriai lakik megrongált épületekben, közlekedik rossz utakon, jut nehezen élelmiszerhez, mindezt elégtelen orvosi ellátás mellett.

A lázadók által felügyelt területek

Az ország északnyugati részén fekvő Idlib tartomány is a földrengés által leginkább sújtott területek közé tartozott. Ez az ország az utolsó lázadók által birtokolt enklávé.

A több mint egy évtizedes harcok után menekültek milliói telepedtek le ebben a régióban, amely továbbra is kívül esik a kormány által ellenőrzött területen.

Ráadásul a hírek szerint a damaszkuszi kormány nem enged be segélyeket Észak-Szíriába: azzal érvel, hogy ez aláásná Szíria szuverenitását és csökkentené annak esélyét, hogy visszaszerezze az irányítást a régió fölött.

A The Guardian összeállítása szerint Mark Lowcock, az ENSZ egykori humanitárius ügyekért felelős vezetője rámutatott: Szíriában a földrengés által leginkább érintett területeket a török támogatású ellenzék irányítja, nem pedig a szíriai kormány. "Török beleegyezésre lesz szükség ahhoz, hogy segélyt kapjanak ezeken a területeken. Nem valószínű, hogy a szíriai kormány sokat fog tenni a régió megsegítéséért" – vélekedett.

Az ENSZ becslése szerint Északnyugat-Szíriában több mint 4 millió ember – akik közül sokan a konfliktus miatt kitelepültek, és táborokban élnek – függ a határokon átnyúló segélyektől mindennapi túlélése érdekében, és ezen a helyzeten csak rontott a földrengés. Segélyezés – még a háború előtt Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) még a földrengés előtt azt közölte, hogy a humanitárius segítségre szorulók száma több, mint a háború kezdete óta bármikor, és a lakosság 70 százaléka szorul segítségre. Becsléseik szerint Szíriában a 18 millió ember 90 százaléka szegénységben él.



A múlt héten a Világélelmezési Program arra figyelmeztetett, hogy Szíriában a háború kezdete óta a legmagasabb az éhezési arány. Az ENSZ-ügynökség szerint 2,9 millió embert fenyeget az éhezés veszélye, további 12 millió ember pedig nem tudja, hogyan fogja biztosítani a következő étkezését.

Szíriát azzal vádolják, hogy politikai célokra használja a segélyeket

A szír ENSZ-nagykövet, Bassam Sabbagh kijelentette, hogy országának kell felelnie minden segély Szíriába való eljuttatásáért, beleértve azokat a területeket is, amelyek nem állnak a szíriai kormány ellenőrzése alatt. Vagyis Damaszkusz engedélye nélkül a nem általa ellenőrzött északi területekre sem juthatnának el a szállítmányok.

A vita hátráltatja az időjárás, a megsemmisült utak és a lezárt átkelőhelyek miatt már amúgy is nehézkes segélyezést. A "fehérsisakosok" néven is ismert, nem hivatalos Szíriai Polgári Védelem (SCD) tagjai túlélők és holttestek után kutatnak egy összedőlt épület törmeléke közt az észak-szíriai Idlíb kormányzóságbeli Besznia faluban 2023. február 6-án. MTI/AP

Andrew Mitchell, az Egyesült Királyság segélyezésért felelős minisztere is beszélt a problémáról, hozzátéve, hogy együttműködnek a fehérsisakosokkal, ugyanakkor szükséges lenne a Törökország és Szíria közti határátkelők megnyitása a szállítmányok könnyebb eljuttatása érdekében.

A damaszkuszi kormány ugyanis csupán egyetlen határátkelőn keresztül engedélyezi a segélyek bejutását a régióba

– tudósított a The Guardian.

Ned Price, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának szóvivője kizárta, hogy segélyt szállítsanak a szíriai kormányon keresztül, mondván: "Ironikus lenne, ha nem is kontraproduktív, ha olyan kormányhoz fordulnánk, amely több mint tíz éve árt a polgárainak, elgázosítja, lemészárolja és szenvedésbe taszítja őket. Ehelyett humanitárius partnereink vannak a helyszínen, akik valóban segítenek." Price is sürgette, hogy a hosszú évek óta a régióban tevékenykedő civil szervezetek előtt nyissák meg a szír-török határt a humanitárius segélyezés előmozdításáért. Magyarok Szíriában A hétfői földrengések által sújtott szíriai településeken, Aleppóban és az ország északi területein súlyos károkat szenvedett városokban két mozgó orvosi rendelőt állít szolgálatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a magyar kormány 50 millió forintos támogatásával. A humanitárius program elindítására Szíriába utazik Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi programjainak vezetője. A szolgálat számos segélyprogramot valósított meg Szíriában az elmúlt évtizedben, többek között kórházat bővített és újított fel Aleppóban. A kórházi program részeként 2018-ban mozgó orvosi rendelők érkeztek a térségbe, hogy az Aleppó körüli izolált falvakban pótolják a hiányzó orvosi ellátást. Most két ilyen mozgó egységet irányítanak át a földrengések sújtotta térségbe, hogy a sérültek ellátásában részt vegyenek – közölte a szervezet. A rendelők az elsődleges tervek szerint 30 napon át segítenek a földrengések térségében.

Elemzők megjegyzik még, hogy az Aszad-kormányban a szándék mellett valószínűleg a kapacitás is hiányzik az északi területek segélyezéséhez. Ugyanakkor Törökország, amelynek Szíriánál nagyobb veszteségekkel kell megküzdenie, érthető módon saját polgárai megmentésére összpontosít, ezért nem fogja tudni előnyben részesíteni a segítséget Szíria azon területein, ahol az általa támogatott erők működnek.

Az is kérdés, hogy a nyugati és az oroszországi segélycsapatok (utóbbiakkal együttműködnek az ott állomásozó orosz katonák is) miként fognak tudni együtt dolgozni az érintett észak-szíriai területeken.

Nyitókép: MTI/AP/Gaith asz-Szajed