Magyarics Tamás: az USA-ban fontos kampánytéma lett a titkos iratok ügye

Három hónappal ezelőtt kezdődött a folyamat, még a kongresszusi választások előtt fedték fel a hatóságok, hogy minősített iratok vannak Joe Biden régebbi irodájában, illetve volt lakóhelyén. Akkor ezt nem hozták nyilvánosságra, ám később ügy lett belőle és a vizsgálatot kiterjesztették az amerikai elnök különböző lakóhelyeire is – emlékeztetett Magyarics Tamás.

Az Amerika-szakértő szerint egyelőre kérdéses, hogy mindennek van-e igazságtartalma, vagy az egész csak valamilyen PR-fogás. Ettől függetlenül politikai nyomás nehezedik az igazságügyi minisztériumra, hogy most már Biden összes lakóhelyét vizsgálják át – tette hozzá a szakértő.

Viszont a demokraták azt hangoztatják, hogy nem lehet egyenlőség jelet tenni a most folyó ügy és a Donald Trump exelnök által elkövetett szabálytalanságok között. Egyrészt sokkal kevesebb iratról van szó, másrészt pedig Joe Biden – állítólag – nem is tudott arról, hogy minősített iratok lennének valamelyik általa korábban használt irodában vagy lakásban. "Ez persze eléggé hihetetlen állítás" – mondta Magyarics Tamás.

Ennek ellenére Joe Biden továbbra is azzal védekezik, hogy nem is tudott az iratokról, míg Donald Trump feltehetően tudatosan vitt az otthonába bizalmas dokumentumokat, ráadásul sokkal többet is.

A republikánusok viszont azzal érvelnek: mindegy, hogy öt doboz iratot találtak vagy csak öt darabot, az elv ugyanaz:

egy bizonyos szintű titkosítás felett senki sem tárolhat az otthonában bizalmas dokumentumokat,

és erre törvény is kötelezi az elnököket. "Nyilván a republikánusok ezt a törvényt politikai fegyverként fogják fölhasználni, és megpróbálják elterelni a figyelmet Trump korábbi, titkos iratokkal kapcsolatos ügyéről. Azt próbálják elérni, hogy a közvélemény egyenlőségjelet tegyen a két eset közé" – tette hozzá Magyarics Tamás.

A szakértő úgy látja, hogy ebből egyik párt sem tud igazán politikai tőkét kovácsolni és lejáratni a másik oldal elnökjelöltjét. Ráadásul Biden elnök hivatkozhat az úgynevezett "executive privilege"-re is. Ez a törvény lehetővé teszi, hogy a végrehajtó hatalom tagjai elkerülhessék az igazságszolgáltatást. Azt mondhatják, hogy nem kötelesek olyan témákról nyilatkozni, amelyek állambiztonsági szempontól kényesek lehetnek. Így

sem az elnök, sem pedig a munkatársai nem kötelesek megjelenni a vizsgálóbizottságok előtt

– hangsúlyozta a szakértő.

A republikánusok nem is igazából a konkrét ügyet akarják a bizottságokkal felderíttetni. Számukra nem az a lényeg, hogy Joe Biden tudott-e a bizalmas iratokról, hanem az, hogy igazolják: a demokraták az igazságügyi minisztériumot, az FBI-t és akár a belbiztonsági minisztériumot Alejandro Mayorkas miniszterrel együtt ellenük fordították. Ez természetesen megengedhetetlen, így ha sikerül ebbe az irányba elvinniük az ügyet, azzal jelentősen gyengíthetik a demokraták választási esélyeit.

Magyarics Tamás szerint lehet polemizálni és szalagcímeket gyártani a titkos iratokkal kapcsolatban, de ezek nem annyira súlyos vádak, mint az, hogy a demokraták saját politikai céljaikra használják a kormányszerveket.

Nyitókép: MTI/EPA/SIPA Pool/Oliver Contreras