Újabb amerikai nehézfegyverzet érkezik Ukrajnába - képek

A Kyiv Independent cikke nyomán, a Portfolio számolt be arról, hogy az USA-ban a múlt héten már hajóra rakták az elős 60 darab M2 Bradley gyalogsági harcjárművet. A lánctalpasokat várhatóan Lengyelországban fogják kirakodni és valószínűleg az ukrán kezelőket is itt fogják kiképezni a Bradley-kre.

A pletykákkal ellentétben azonban - az alábbi képek tanúsága szerint - az amerikaiak nem a náluk kivont járműveket, hanem a modernizált M2A2 ODS-SA változatot adják az ukránoknak. Ezeket már robbanó reaktív páncélzattal látták el és a tömegnövekedés ellensúlyozására új, 600 lóerős motort kaptak. A jármű belsejét kevlár védőréteg borítja, amely páncéltörő lövedék becsapódása esetén a repeszektől óvja a bent ülőket.

All roads lead through North Charleston.



U.S. Transportation Command is delivering the first shipment of Bradley Fighting Vehicles to Ukraine. The shipment, containing more than 60 Bradleys, left the shores of North Charleston, South Carolina, last week.https://t.co/UHHfEsFsIF pic.twitter.com/ZnnBWcjsnO — North Charleston (@NorthCharleston) January 30, 2023

The M2 Bradley for Ukraine are already on route to Ukraine. The shipment containing more than 60 Bradleys left the shores of North Charleston, South Carolina, last week.https://t.co/m414pJGZsb#USA #Ukraine pic.twitter.com/ArD8WPzDMq — (((Tendar))) (@Tendar) January 31, 2023

A megerősített külső és belső védelem miatt ezek a járművek már jelentős részben ellenállnak a 30 mm-es gépágyúlövedékeknek, illetve a régebbi szovjet/orosz kézi páncéltörő rakétáknak is. Az elektronikán is sokat fejlesztettek, így a lövészpáncélos harcértéke is jelentősen megnőtt a korábbi változatokhoz képest. Ez a Bradley-változat már alkalmas a hálózatalapú hadviselésre is. Hatékonyak Az M2 Bradley-k az Öböl-háborúban alapozták meg hírnevüket azzal, hogy kiderült: több iraki tankot lőttek ki, mint az M1 Abrams harckocsik. A lövészpáncélos fegyverzetéhez ugyanis két TOW irányított páncéltörő rakéta is tartozik, amelyek jóformán bármely szovjet/orosz harckocsi ellen hatásosak. Ugyanakkor a jármű 25 mm-es Bushmaster gépágyúja bizonyos távolságból még a T-72-es harckocsi oldatpáncélját is képes átlőni.

Nyitókép: Forrás:Twitter/Madd Hatt3r