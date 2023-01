Donald Trump dühös, nagyon dühös

"Együtt elvégezzük a befejezetlen munkát, hogy Amerikát újra naggyá tegyük" - mondta Trump Columbiában, ahol bemutatta dél-karolinai csapatát - írja a Euronews.

Kampánya lassan indult, sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán valóban komolyan gondolja-e az újraindulást: a volt elnök és szövetségesei most abban reménykednek, hogy a jelöltválasztásban nagy befolyással bíró államokban gyakorolt erődemonstráció meggyőző erővel bírhat.

A háttérben régóta folyik a munka

New Hampshire-ben igyekezett is eloszlatni a motiváltságával kapcsolatos kételyeket: ő maga beszélt arról, hogy egyes vélemények szerint nem gondolja komolyan az egészet, hiszen nem kampányol és nem tart rendezvényeket.

"Valójában dühösebb és motiváltabb vagyok, mint valaha voltam"

- fogalmazott, Dél-Karolinában pedig minden korábbinál nagyobb eseményeket ígért.

Trump valóban nem tett sokat azóta, hogy bejelentette indulását, azonban segítői a háttérben már szorgosan munkálkodnak. A floridai Palm Beach-en megnyitott kampányközpontja, ahova alkalmazottakat is felvettek már. Az elmúlt hetekben segítői a politikai élet szereplőit és választott tisztségviselőket kerestek meg, hogy támogatást szerezzenek Trumpnak.

A régi hangnemet üti meg újra

New Hampshire-ben Trump kampányprogramjáról is beszélt, beleértve a bevándorlást és a bűnözést, és úgy fogalmazott, hogy politikája ellentétes lesz Joe Biden elnökével. Hivatkozott a demokraták azon lépésére, mellyel megváltoztatták a választási naptárat, ami New Hampshire előválasztási helyébe került, és azzal vádolta Bident, aki 2020-ban az ötödik helyen végzett New Hampshire-ben, hogy "szégyenletes módon szétverte ezt a szeretett politikai hagyományt".

"Remélem, erre emlékezni fognak a választásokon" - mondta Trump a párttagoknak. Trump maga kétszer is megnyerte itt az előválasztást, de mindannyiszor elvesztette az államot a demokratákkal szemben.

Dél-Karolinában kijelentette, hogy az államban tartandó elnökválasztási előválasztást tartja a legfontosabbnak. Beszédében

bírálta Bident és a demokratákat, becsmérelte a transznemű embereket, gúnyolódott az elektromos tűzhelyek és elektromos autók használatát szorgalmazókon,

valamint felelevenítette az elnökként tett erőfeszítéseit. Ezek az olajkitermelés növelésére, a kereskedelmi megállapodások megkötésére és a migráció visszaszorítására irányultak az amerikai-mexikói határon.

Pártja támogatói közt favorit lehet

Kampánya már korai szakaszában meglehetősen ellentmondásos, mivel az antiszemita nyilatkozatokat tett Kanye Westtel is együtt ebédelt.

Nyomozások is folynak vele kapcsolatosan, többek közt a birtokán talált iratok miatt, melyeket nem akart visszajuttatni. Mindezek ellenére úgy tűnik, egyelőre ő a republikánus szavazók favoritja a potenciális kihívók - Ron DeSantis, Mike Pence és Nikki Haley - ellenében.

