Közös devizaelszámolást vezetne be a két legnagyobb dél-amerikai gazdaság

A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről, a közös elszámolási egység bevezetéséről és egy argentin-brazil földgázvezeték létesítésének feltételeiről tárgyalt hétfőn Buenos Airesben a brazil és az argentin elnök.

Az első külföldi útján Argentínába látogató Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök argentin kollégájával és baloldali szövetségesével, Alberto Fernándezzel tartott közös sajtótájékoztatóján közölte: előzetes tárgyalásokat folytattak

közös elszámolási egység bevezetéséről az amerikai dollártól való függőség csökkentése érdekében, amely azonban nem helyettesítené a jelenlegi valutákat.

Az argentin gazdaság előtt számos kihívás áll, így a dollárhiány, míg a kormány a devizakészletek feltöltéséért küzd, miközben az infláció tavaly megközelítette a száz százalékot. Kettős pénzrendszer – egy hasonló már most is létezik Brazil javaslatra „sur”-nak (dél) hívnák az új fizetőeszközt. Mivel a hagyományos pénzek – a brazil reál és az argentin peso – továbbra is megmaradnának, így kettős pénzrendszer jönne létre – írta a Financial Times alapján a vg.hu . A brit lap számításai szerint egyébként egy teljes latin-amerikai devizaunió a globális GDP 5 százalékát ölelné fel. A világ legnagyobb pénzuniója, az EU a globális gazdaság nagyjából 14 százalékát képviseli dollárban számolva. A devizaövezet Argentínának jönne jól, ahol az éves infláció a 100 százalékot közelít, a jegybank konzekvensen pénzt nyomtat az állami költekezés finanszírozására. Alberto Fernández elnök első három hivatali éve alatt a forgalomban lévő pénz mennyisége a négyszeresére emelkedett, a legnagyobb címletű pesobankjegy alig 3 dollárt ér. Argentínában bizonyos értelemben most is kettős pénzrendszer működik, a vágtázó infláció miatt a lakosság dollárban tartalékol, ahogy megkapják a fizetést, egyből át is váltják zöldhasúra.

A két vezető a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC) 7. csúcstalálkozója alkalmából találkozott az argentin fővárosban.

Előzőleg Fernando Hadded brazil pénzügyminiszter és más vezetők kevéssé valószínűsítették a teljes valutaunió bevezetését.

Fernández közölte, hogy Lulával megvitatták az argentínai Vaca Muerta palagáz lelőhelyekről történő gázszállítás lehetőségét Brazíliába. Lula hozzátette, hogy

a BNDES brazil fejlesztési bank finanszírozhatná a gázvezeték építését.

A 7. csúcstalálkozóra több mint húsz államfőt, számos nemzetközi szervezet képviselőit várják, közöttük Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét. Az argentin fővárosba várták Miguel Díaz-Canel kubai és Nicolás Maduro venezuelai elnököt is. Maduro végül lemondta a részvételt, arra hivatkozva, hogy "agressziót terveztek" a küldöttség ellen.

