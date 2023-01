Erről a veszélyről ritkán esik szó az ukrán háború kapcsán

Az "ukrán menekültpornó" új, feltörekvőben levő keresőszóként jelent meg, az escort, pornó vagy nemi erőszak szavakra pedig 600 százalékkal nőtt meg az ukrán jelzővel befutó keresőkérdések száma.

Svédországban, ahol a szexuális szolgáltatások igénybevétele tilos, ezért az elfogott ügyfelekről pontos adatok állnak rendelkezésre, a márciusban elfogott 38 férfi közül 30 kifejezetten ukrán nőket keresett a háború első hónapjában – írja a Euronews.

Andrea Salvoni, az EBESZ emberkereskedelem-ellenes koordinátorának helyettese szerint ez "mérgező környezet".

Ahogyan az Ukrajnából európai országokba érkező menekültek száma a háború előrehaladtával egyre nőtt, sokan olyan országokba kerültek, amelyekben nem beszélik nyelvüket, nincsenek barátaik és csak a kormánytól kapott segélyből tudják magukat eltartani. A menekültek 90 százaléka gyermek vagy nő.

Mindezzel egyidőben Salvoni és munkatársai az ukránok által az ország elhagyása kapcsán használt Telegram-chatekben és Facebook-oldalakon gyanús hirdetésekre bukkantak –

a lányoknak és nőknek ezek könnyű pénzt ígérnek például azzal, hogy klienseket kísérnek.

Az EBESZ telefonos segélyvonalat, valamint egy honlapot is létrehozott annak érdekében, hogy tudatosítsa az Ukrajnából menekülő lányokban és nőkben a rájuk leselkedő veszélyt.

"Bizonyítékok vannak arra, hogy az ukrán nőket szexuálisan kizsákmányolják vagy szexmunkára kényszerítik, amikor munkát és lakhatást keresnek a fogadó országokban" – figyelmeztet a honlap angol, ukrán és orosz nyelven.

Az tanácsolják az Ukrajnából menekülőknek, hogy töltsék fel okmányaikat az ukrán kormány DIYA alkalmazásába, beszéljenek másokkal arról, hova készülnek, idegenekkel sose induljanak el egyedül, hivatalos forrásból fogadjanak el segítséget és beszéljenek meg egy vészhelyzetben használható, figyelmeztető szót családtagjaikkal, mely segítségével jelezni tudják, ha bajba kerültek.

Egyben igyekeznek azt sugallni azokban az országokban, ahol dolgoznak, hogy

a férfiak ne vásároljanak szexet menekültektől.

"Ha holnaptól minden férfi felhagyna a szexvásárlással, a szexuális kizsákmányolás nem létezne" – mondja Salvoni. Szerinte azokban az országokban, ahol szabad szexuális szolgáltatásokat vásárolni, meglehetősen hasonló látványt nyújt kívülről az, ha valaki ezt szabad akaratából nyújtja, és az is, ha valakit rákényszerítenek a dologra. Az emberkereskedők szerinte azokat az országokat célozzák, ahol legálisak ezek a szolgáltatások, a piac nagy és sok pénzt lehet csinálni.

A jogszabály-változtatások segíthetnek

Az északi országokban, ahol a szexuális szolgáltatások vásárlóit büntetik, a prostituáltakat azonban nem, sokkal nehezebb helyzetben vannak az emberkereskedők. Több európai ország is ennek a modellnek irányába fordul: Németország – ahol jelenleg szabad piac a szexuális szolgáltatásoké – is szigorított már, akárcsak Hollandia, és Spanyolország is ezt tervezi.

Salvoni azt is elismerte, hogy a hatályos jogszabályok megváltoztatásához "politikai bátorságra" van szükség, de szerinte

sok országban a társadalom jelentős része úgy véli, hogy a szexmunkát dekriminalizálni kellene.

A változáshoz arra is szükség van, hogy a fiatalabb férfiakat is elkezdjék oktatni a beleegyezésről és a pozitív viselkedésről – vélekedik.

"A férfiaknak mindig van választási lehetőségük" – mondta Salvoni.

Nyitókép: glegorly/Getty Images